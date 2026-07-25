Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Футболната приказка на Возиня продължава на другия край на света Подписва с Коло Коло Снимка: Reuters

Вратарят на Кабо Верде Возиня , един от неочакваните герои на световно първенство, ще подпише с Коло Коло, обяви президентът на чилийския клуб.

„Возиня ще стане играч на Коло Коло. Той ще пристигне в Чили през следващите дни, ще премине необходимите медицински прегледи и след това ще бъде представен тук, на стадион „Монументал“, каза Анибал Моса.

Стражът беше една от главните атракции на Мондиал 2026, демонстрирайки чудеса от храброст на 40-годишна възраст, особено в мача от груповата фаза срещу бъдещия шампион Испания (0:0).

Роден като Хосимар Хосе Евора Диас, той поведе отбора на Кабо Верде до осминафиналите, където „Айлъндърс“ доведоха финалистите Аржентина до продължения.

След като игра в Кипър, Словакия, Молдова и Ангола, Возиня подписа първия си професионален договор едва на 26-годишна възраст. Ще се присъедини към Коло Коло от ГД Шавеш, с който игра във втора дивизия на Португалия.

„В отлична форма е, затова подписваме договор с него“, добави Анибал Моса.

Благодарение на изявите си на световното първенство и с подкрепата на популярния бразилски инфлуенсър Казимир, Возиня се превърна в изключително популярна личност само за няколко седмици, като броят на последователите му в Instagram нарасна от 50 000 до почти 30 милиона.