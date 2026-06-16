Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Сълзите на неочакван 40-годишен герой обикалят света: Майка ми я няма, нямахме достатъчно пари Плаках, защото израснах с баба и дядо си и за съжаление те вече не са там, емоционален е героят на Кабо Верде

Героят на мача между Испания и Кабо Верде (0:0) беше Возиня , 40-годишен вратар, който благодарение на страхотното си представяне и 7 спасявания срещу настоящите европейски шампиони, стана популярен в цял свят.

След мача той изля емоциите си и се разплака, като по-късно обясни пред камерите, че това е момент, „за който е работил цял живот“ и че е искал да може да го сподели с покойните си баба и дядо, с които е израснал, и с майка си, която не е могла да си позволи виза за Щатите.

През януари тази година правителството на САЩ добави Кабо Верде към списъка на държавите, чиито граждани, освен таксата за виза, трябва да платят възстановим депозит в размер на 15 000 долара, преди да пътуват до САЩ. Поради това майката на Возиня не успя да попълни заявлението си.

Сълзи

"Плаках, защото израснах с баба си и дядо си и за съжаление те вече не са там, починаха преди няколко години. Те бяха всичко в живота ми. Плаках и защото майка ми не можа да дойде заради визата. Заради парите, които трябваше да платим за визата, не успяхме да го решим навреме. Иска ми се да беше тук, но все пак съм много щастлив", каза Возиня (бел. ред. - което в превод означава „Малка баба“. Той е избрал прякора в знак на почит именно към баба си и дядо си), който е първи вратар на националния отбор от 13 години.

"Цял живот съм работил за този момент. На 40 години съм. Започнах да играя професионално футбол едва на 25 години, през 2012 г. Мислех да се откажа, но продължих заради тази мечта. Това е за всички. Бях обявен за играч на мача, но това е заслуга на всички мои съотборници, защото без тях нищо нямаше да е възможно. Ще продължа да работя за Кабо Верде и за нашия народ", каза доскорошният вратар на португалския втородивизионен клуб Шавеш.

Семейство

"Най-силното ни оръжие е нашата сплотеност. Всички си мислеха, че сме дошли тук само за да се насладим на световното първенство, но ние знаем, че имаме отбор, който заслужава уважение. Ще играем всички мачове според нашата стратегия и тактиката на треньора. Ще се опитаме да бъдем дори по-добри от днес. Надявам се да спечелим някои мачове и, кой знае, може би да преминем в следващия кръг. Много съм щастлив и горд с всички наши играчи", завърши Возиня.

Треньорът Педро Лейтао Брито, чийто прякор е Бубиста, също коментира страхотното представяне на вратаря си.

"Возиня беше обзет от емоции. Той положи огромни усилия, за да бъде тук. Не обичам да говоря за отделни хора, но той игра страхотно", каза Брито.

Малка нация, с население от едва 600 000 души, но с голяма диаспора, се представи пред света по най-красивия начин.

"Това означава всичко за нашата страна. Винаги сме казвали, че искаме целият свят да види как играе нашият отбор. Показахме смелост, играейки по начин, който е метафора за родината ни: с упоритост и преодоляване на препятствия", заключи треньорът на Бубиста.

Снимки: Getty, Reuters