Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мислите, че е отбор на един човек? Ето 7-те скрити героя зад Возиня Кабо Верде, чиято обща стойност е 54 милиона евро, завърши наравно с Испания (1,52 милиарда евро) и Уругвай (359 милиона) Снимка: Reuters

Националният отбор на Кабо Верде е сензацията на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. И след равенството с Уругвай, със сигурност не е само отборът на героя на Возиня.

Националният отбор на Кабо Верде, чиято обща стойност е 54 милиона евро, завърши наравно с Испания (1,52 милиарда евро) и Уругвай (359 милиона).

Ето още седем души, без които тази изненада нямаше да е възможна.

Кевин Пина (Краснодар)

На Мондиал 2026: 161 минути, 1 гол

Един от най-важните офанзивни играчи на Кабо Верде. Вече е оставил следа на световно ниво, като е отбелязал гол от пряк свободен удар на Мондиала 2026. Непредсказуем, но ценен играч.

Елио Варела (Макаби Тел Авив)

На Мондиал 2026: 32 минути, 1 гол

Варела е пример за футболист с нестабилен клубен път, но с голям потенциал. Минава през няколко лиги и държави, включително Португалия и Израел, преди да се установи в Макаби. На световното се възползва от шансовете си и вече има гол, въпреки ограничените минути.

Снимка: Reuters

На Мондиал 2026: 180 минути

Лопеш има една от най-необичайните истории – първоначално мислел, че поканата за националния отбор е спам в LinkedIn. Днес обаче е титуляр на Мондиала и е важна част от отбраната. Той показва, че късният пробив във футбола е напълно възможен.

Раян Мендеш (Ъгдър)

На Мондиал 2026: 180 минути

Ветеран с богат международен опит – играл е във Франция и Англия. Носи опит и стабилност в атака, особено в трудни мачове.

Снимка: Reuters

На Мондиал 2026: 166 минути

Кабрал е може би най-престижното име в отбора. Играл е и в по-ниски дивизии в Германия, но стига до гранд като Бенфика, където работи и с Жозе Моуриньо.

Стивън Морейра (Кълъмбъс Крю)

На Мондиал 2026: 180 минути

Морейра е стабилен защитник с опит от MLS и силни индивидуални изяви. Бил е част от звездни селекции в американското първенство, редом до най-големите имена там. За Кабо Верде носи спокойствие и тактическа дисциплина в защита.

Снимка: Reuters

На Мондиал 2026: 58 минути

Беншимол е атакуващ играч, който често остава подценяван, но се появява в ключови моменти. В националния отбор започва да печели все повече доверие и минути.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.