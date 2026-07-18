Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Преди не знаеха къде е Кабо Верде“: Возиня спря Испания и спечели света Вратарят си търси отбор Снимка: Reuters

Возиня пристигна на световното първенство като вратар на Кабо Верде. Само няколко седмици по-късно си тръгна като едно от най-разпознаваемите лица във футбола и истински феномен в социалните мрежи.

От играч, далеч от светлината на прожекторите, той се превърна в глобална звезда, търсена за интервюта, снимки и участия в международни медии. Въпреки внезапната популярност, самият той е категоричен: славата не го е променила.

„Славата не ме промени. Трябва да остана човекът, който винаги съм бил“, заяви Возиня пред MARCA след мача легендите на ФИФА в "Рокфелер център".

На събитието присъства и Христо Стоичков, както и редица световни шампиони, носители на трофея от Шампионската лига и някои от най-големите футболни имена на последните десетилетия. Въпреки това голяма част от феновете искаха да се снимат именно с вратаря на Кабо Верде.

От 50 000 до 29 000 0000 последователи

Невероятният възход на Возиня започва по време на двубоя срещу Испания. Преди мача той има около 50 000 последователи в Instagram. След впечатляващото си представяне срещу "Ла Фурия Роха" броят им експлодира до близо 14 милиона. До края на турнира аудиторията му надхвърля 28 милиона, а днес вече достига около 29 милиона последователи.

Така стражът на Кабо Верде се превръща в най-следвания играч по време на шампионата, изпреварвайки дори звезди като Арлинг Холанд.

„Преди първенството 90% от хората по света не знаеха къде се намира Кабо Верде. Сега всички знаят. Това означава много за нас“, споделя той с гордост.

Срещата с Меси

Един от най-паметните моменти за Возиня е двубоят срещу Аржентина. Кабо Верде успя да бъде равностоен съперник до последните минути и дори създава ситуации за победа.

„Беше невероятен мач. Показахме на света, че и ние имаме качества и можем да се съревноваваме с най-добрите“, казва вратарят.

„Меси не се нуждае от представяне. За мен той е най-добрият футболист в света. Да играя срещу него беше истинска привилегия.“

Следващата глава

На 39 години Возиня все още не мисли за отказване. Напротив - той търси ново предизвикателство.

„Искам да играя още година или две, може би три. Ще видя как ще реагира тялото ми. В момента съм свободен агент и търся сериозен проект. Надявам се скоро да намеря подходящ клуб.“

Вратарят подчертава, че не желае да бъде привличан единствено заради популярността си след Мондиал 2026. Той търси отбор, който вярва във футболните му качества, оценява опита му и му дава възможност да продължи да се състезава на високо ниво.

Бъдещето му остава обект на множество спекулации, включително и за възможен трансфер в американската MLS. Когато е попитан директно за връзка с Интер МАями, отговорът му е кратък и показателен: „Не знам.“

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.