Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Юрген Клоп бесен: Ако това беше нарушение, Арсенал никога нямаше да е шампион на Англия! Те вкараха 60% от головете си по този начин, коментира треньорът Снимка: БГНЕС

Отпадането на германския национален отбор от световното първенство предизвика огромен трус. Спряганията за нов селекционер на Бундестима Юрген Клоп и експерти по съдийство критикуваха остро съдиите и реферите, които отговарят за видеонаблюдението на Мондиал 2026 (VAR).

Клоп, написал история с Ливърпул, не скри разочарованието си, като директно критикува решението за отменения гол на Та, сравнявайки го с английската Висша лига.

„Ако този гол беше отменен, Арсенал никога нямаше да спечели Висшата лига! Те вкараха 60% от головете си по този начин. Щяхме да спечелим мача, това е е изключително жестоко“, каза огорченият бивш мениджър пред MagentaTV.

Именно Та се превърна в трагичния герой на Германия след пропуснатата решаваща дузпа срещу Парагвай. Защитникът на Байерн никога не беше изпълнявал дузпа в кариерата си, но се оказа единственият, готов да поеме отговорност.

При 3:3 в серията и след спасяване на Мануел Нойер никой от германците не е поискал да бие следващия удар. Леон Горецка, Валдемар Антон, Натаниел Браун и Малик Тиау се поколебаха под огромното напрежение.

Та взе топката, застана зад нея и пропусна.

„Само той имаше смелостта да стреля“, коментира германски фен.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.