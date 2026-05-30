Арсенал вече е втори по загубени финали

Драматичната загуба от Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига придвижи Арсенал нагоре в унизителна класация. "Артилеристите" вече са втори по най-нисък процент спечелени битки за европейски трофей.

Статистиката показва, че Арсенал е победил в само 1 от 6 финала - 17% успеваемост. С по-малък е единствено италианският Фиорентина, изглеждащ недостижим със своите 0 трофея от 4 опита.

Френският Олимпик Марсилия е с 1 победа от 5 финала (20%), а португалският Бенфика, известен с тегнещото над него проклятие на Бела Гутман, има 2 успеха в 9 финала (22%).

Оставиха ПСЖ на върха

Арсенал отстъпи на ПСЖ в драма с дузпи. В редовното време и продължения двата тима направиха 1:1, а при наказателните удари французите се наложиха с 4:3.

В грешници за Арсенал се превърнаха Еберечи Езе и Габриел Магаляеш, докато за ПСЖ не реализира единствено Нуно Мендеш. За "артилеристите" вкараха Виктор Гьокереш, Деклан Райс и Габриел Мартинели, а за новия стар властелин на футболна Европа - Гонсало Рамош, Дезире Дуе, Ашраф Хакими и Лукас Бералдо.

Финалът е втори за Арсенал в Шампионската лига, след онзи през сезон 2005/2006, загубен с 1:2 срещу Барселона.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Арсенал