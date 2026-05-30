bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Арсенал вече е втори по загубени финали

След драмата в Будапеща

Драматичната загуба от Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига придвижи Арсенал нагоре в унизителна класация. "Артилеристите" вече са втори по най-нисък процент спечелени битки за европейски трофей.

Статистиката показва, че Арсенал е победил в само 1 от 6 финала - 17% успеваемост. С по-малък е единствено италианският Фиорентина, изглеждащ недостижим със своите 0 трофея от 4 опита.

Френският Олимпик Марсилия е с 1 победа от 5 финала (20%), а португалският Бенфика, известен с тегнещото над него проклятие на Бела Гутман, има 2 успеха в 9 финала (22%).

Снимка: Reuters

Оставиха ПСЖ на върха

Арсенал отстъпи на ПСЖ в драма с дузпи. В редовното време и продължения двата тима направиха 1:1, а при наказателните удари французите се наложиха с 4:3.

В грешници за Арсенал се превърнаха Еберечи Езе и Габриел Магаляеш, докато за ПСЖ не реализира единствено Нуно Мендеш. За "артилеристите" вкараха Виктор Гьокереш, Деклан Райс и Габриел Мартинели, а за новия стар властелин на футболна Европа - Гонсало Рамош, Дезире Дуе, Ашраф Хакими и Лукас Бералдо.

Финалът е втори за Арсенал в Шампионската лига, след онзи през сезон 2005/2006, загубен с 1:2 срещу Барселона.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Арсенал

ПСЖ
ПСЖ
1 : 1
Арсенал
Арсенал
75%
Притежание на топката
25%
12
Точни удари
5
9
Неточни удари
2
101
Опасни атаки
36
11
Нарушения
17
11
Корнери
3
0
Засади
3
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

39
2 5 51 25
87 17 8
14 10 7
29
7 8 19
41 49
3 2 6 5
1
Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Кристианска комар 3 Кристианска комар
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Деклан Райс 41 Деклан Райс
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Тагове:

арсенал финал Унгария пари сен жермен класация драма псж будапеща дузпи унизителна

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Луис Енрике след триумфа: Беше трудно, но го заслужаваме! (ВИДЕО)

Луис Енрике след триумфа: Беше трудно, но го заслужаваме! (ВИДЕО)
България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

България с отборна титла на европейското първенство по художествена гимнастика

bTV Репортерите: Невидимата азбука

bTV Репортерите: Невидимата азбука
Нони срещу Нуно: Имаше ли дузпа за Арсенал във финала на Шампионската лига? (ВИДЕО)

Нони срещу Нуно: Имаше ли дузпа за Арсенал във финала на Шампионската лига? (ВИДЕО)

Последни новини

Луис Енрике след триумфа: Беше трудно, но го заслужаваме! (ВИДЕО)

Луис Енрике след триумфа: Беше трудно, но го заслужаваме! (ВИДЕО)
ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)

ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)
Нони срещу Нуно: Имаше ли дузпа за Арсенал във финала на Шампионската лига? (ВИДЕО)

Нони срещу Нуно: Имаше ли дузпа за Арсенал във финала на Шампионската лига? (ВИДЕО)
Съпругата на Осман Дембеле: Инфлуенсър, който не показва лицето си (СНИМКИ)

Съпругата на Осман Дембеле: Инфлуенсър, който не показва лицето си (СНИМКИ)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV