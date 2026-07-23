Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Италианците искат Гуардиола да спаси футбола им, но нямат пари да му платят! Могат да го имат срещу 20 милиона евро Снимка: Reuters

Новият президент на Италианската футболна федерация Джовани Малаго има амбициозен план да върне „адзурите“ на световния връх, като за целта вече преговаря с Пеп Гуардиола.

Според италианските медии легендите Паоло Малдини и Леонардо вече са пътували до Барселона за разговори с каталунския стратег, но са се върнали без особен оптимизъм.

Гуардиола обаче остава първото и най-голямо желание на новото ръководство на федерацията. Планът е той не само да ръководи националния отбор, но и да бъде основната фигура в цялостната реформа на италианския футбол, започвайки с младежките отбори и разработването на нова футболна философия.

Подобен проект е интересен за трофейния треньор, писал история с Барселона, Байерн Мюнхен и Манчестър Сити, но най-голямата пречка не е само работният ангажимент. Гуардиола наскоро обяви, че след много години работа иска да си вземе почивка и да прекарва повече време със семейството си, нещо, което, както самият той призна, не е успял да направи от периода в Германия.

Допълнителен проблем са финансовите условия. Италианската федерация може да му предложи около 10 милиона евро на сезон, докато Гуардиола иска два пъти повече!

Въпреки това, Малаго не се отказва.

„Не вярвам, че името на новия треньор ще бъде обявено на днешното събрание на Серия А“, каза кратко ръководителят на италианския футбол.

Ако Гуардиола отхвърли предложението, списъкът с кандидати ще бъде отворен отново. Антонио Конте, Роберто Манчини и Андреа Пирло остават в играта, а според представители на някои от топ клубовете на Апенините, Конте в момента има най-силна подкрепа.