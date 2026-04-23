Ето ги имената на футболистите, замесени в скандала с проститутки в Италия!

Имената на редица известни футболисти излязоха в списък, свързващ ги с мрежа за проституция.

Скандалът се разрази преди дни, когато стана ясно, че звезди от Серия "А", а и от други тимове по света, са се възползвали от услугите на платени момичета, като се твърди, че те са предоставяни на партита, на които се е употребявал "райски газ". Разследването е на полицията във Флоренция.

В списъка са имена от широк спектър - от легенди като Деян Станкович до млади звезди като синът на Паоло Малдини - Даниел.

Още имена

Най-много сред заподозрените за използване на услугите са футболисти на Милан и Интер - бивши и настоящи.

Сред тях са: Алесандро Бастони, Раул Беланова, Ян Бисек, Ашраф Хакими, Филипе Коутиньо, Милан Шкриниар, Карлос Аугусто, Кони Де Винтер, Рафаел Леао, Оливие Жиру и Жереми Менез.

Другите известни замесени са: Рикардо Калафиори, Дийн Хуейсен, Душан Влахович, Артър Мело, Джанлука Скамака, Матео Руджери и Нуно Таварес.

Все още не е ясно каква точно е била ролята им и какви точно услуги са изисквали.

Престъпление или не?

За схемата се знае, че включва десетки момичета от Италия и други страни. Те са предоставяли услуги, като заподозрените за престъплението са взимали поне 50% от парите. Самите момичета не са получавали плащане от клиентите, а след това пари на ръка.

Смята се, че по този начин заподозрените са ощетили държава с над 1,2 млн. евро.

"За съжаление това не е престъпление. Момичетата не са били принуждавани, няма данни за насилие", съобщават италианските власти.

Според медиите на Апенините обаче при един от случаите компаньонката е забременяла от футболист, но това засега не е официално потвърдено.