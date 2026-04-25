25 милиона на масата: битката за Гуардиола започва
Какво ще избере - парите или сърцето?
25 милиона на масата: битката за Гуардиола започва

Какво ще избере - парите или сърцето?

Бъдещето на Пеп Гуардиола отново е най-горещата тема в европейския футбол. С почти 25 милиона евро годишно и действащ договор с Манчестър Сити до лятото на 2027 г., испанският гений държи всички карти в ръцете си.

Засега обаче мислите му са насочени изцяло към финалния щурм във Висша лига — битка, която може да донесе седма титла за 10 години и да затвърди една от най-доминаращите епохи в модерния футбол. Възможен дубъл с ФА Къп само би добавил още блясък към и без това легендарния цикъл.

Империя без натиск

В коридорите на „Етихад“ цари необичайно спокойствие. Гуардиола не бърза. Никой не поставя ултиматуми. Той е архитектът, който превърна Сити в глобален стандарт — и си е спечелил правото да избере бъдещето си по свои правила.

Договорът му гарантира още един сезон на върха — с възнаграждение, което го прави най-високоплатения мениджър в Англия. Но въпросът не е финансов.

Още в началото на сезона Пеп загатна нещо необичайно за човек като него — нужда от пауза. Творчески отдих. Време далеч от интензитета, който го превърна в идеолог на футбола, редом до имена като Йохан Кройф и Ариго Саки.

План Б вече съществува

Макар никой да не го изрича на глас, Манчестър Сити има резервен сценарий. Начело в списъка е Енцо Мареска.

 

Но истината е проста: докато Гуардиола не говори, нищо не се случва.

Италианското изкушение

На хоризонта се очертава съблазнително предизвикателство — националният отбор на Италия. Страна с футболна душа, но в търсене на нова идентичност след серия тежки години.

За Гуардиола това не би било просто работа. Да възроди една футболна нация и да напише нова глава — може би най-романтичната — в собствената си легенда.

Миналия понеделник, в Мадрид на наградите "Лауреус", Леонардо Бонучи, когато беше попитан за бъдещото на националния отбор след напускането на Рино Гатузо, отговори с искрен ентусиазъм: „Ако има истинско желание да се започна отначало, бих започнал с Пеп Гуардиола, защото привличането на някой като него би означавало пълна промяна в сравнение с всичко, което се е случило в миналото. Мисля, че е много трудно, но мечтата в момента не струва нищо“, цитира gazzetta.it бившият национал.

 

"И Лео е прав", продължава изданието. "Защото, ако мечтаем за Пеп, Пеп има Италия в сърцето си. Точно както човекът, който е с него от 18 години, неговата вярна дясна ръка, приятел, изповедник, помощник и консултант - Мануел Естиарте, който триумфира в Италия, играейки водна топка в продължение на 12 сезона между 1986 и 1999 г., предимно в Пескара и малко в Савона.

Смеем да кажем, че искрената му привързаност към страната ни би изместила дори икономическия въпрос на второ или четвърто място. Може би грешим, но ако Пеп някога каже „да“ на Италианската футболна федерация, парите няма да са пречка; той не би дошъл в Италия за пари. Пеп е прекарал прекрасно време между Бреша и Рим, бил е треньор в Испания, Германия и Англия и му липсва Италия. Говори нашия език и цени страната ни, а футболът ни напоследък е в депресия.

Да, всичко това са хипотези и има много неизвестни. Но едно е сигурно: любовта на Гуардиола към Италия.

Ще видим дали това ще е достатъчно, за да го доведем начело на „адзурите“, но Италианската футболна федерация смята за свой дълг да се свърже с него. Скоро може да имаме прекрасна и печеливша изненада: Пеп да премине от небесносиния екип на Сити към този на „адзурите“...

 

С 3 златни медала: Карлос Насар е европейски шампион! (ВИДЕО)

Шампионът Насар пред bTV: Да живее България! (ВИДЕО)

Милиардер е новият собственик на Левски (ВИДЕО)

Дудова пребори корава шведка за европейски бронз

Половинката на Насар: Не се усъмних в него, нито за момент (ВИДЕО)

Кой ще триумфира в дерби №168?

Кошмарът Монако отново застава на пътя на Везенков (ВИДЕО)

Дудова пребори корава шведка за европейски бронз

