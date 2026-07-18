Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Пеп няма да влезе в тази къща за оси!“ Тухел е под гилотината в Англия Снимка: Reuters

Англия отново преживява добре познат кошмар. Поредната мечта за световна слава се разби зрелищно, а вместо анализ на причините, на Острова вече се води традиционният лов на вещици.

След болезненото отпадане от Аржентина на полуфиналите на световното първенство, всички прожектори се насочиха към един човек - Томас Тухел.

Германецът е обвиняван, че е дръпнал ръчната спирачка твърде рано срещу Аржентина, че е убил импулса на отбора след аванса и буквално е поднесъл инициативата на тепсия на Лионел Меси и компания. Социалните мрежи кипят, феновете настояват за незабавна раздяла, а зад кулисите вече се въртят имената на Еди Хау и дори на свободния Пеп Гуардиола.

Но докато футболна Англия точи брадвата, бившият национал Джолиън Лескот коментира:.

„Не вярвам Пеп да скучае извън футбола. И когато вижда колко бързо тук могат да те превърнат от гений в невежа, едва ли мечтае да се хвърли в тази къща за оси“, отсече бившият защитник и двукратен шампион с Манчестър Сити пред GOAL.

Според Лескот паниката е напълно необяснима. Той напомни, че Англия е достигнала до полуфинал на световно първенство и е отпаднала от действащия шампион, а не от аутсайдер.

Снимка: Reuters

„Никой няма запазено място за световната титла. Бяхме сред четирите най-добри отбора на планетата. На това ниво мачовете се решават от един момент, един проблясък на гений или една грешка. Този път съдбата не беше на наша страна.“

Критиците обаче не прощават на Тухел. Според тях именно дефанзивните му смени са позволили на Аржентина да се върне в мача и да натисне до момента, в който магията на Меси отново е наклонила везните.

„Лесно е да си експерт след последния съдийски сигнал. До нашия гол Джордан Пикфорд почти нямаше работа. След това Аржентина просто нямаше какво да губи. На полуфинал никой не мисли за поражение с един или два гола разлика. Те хвърлиха всичко напред и това е напълно естествено. Така изглеждат големите мачове.“

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.