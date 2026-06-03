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Световен футбол

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Какво каза бившата на Ламин Ямал за новата?

Ники Никол има мнение

Какво каза бившата на Ламин Ямал за новата?
 

Ламин Ямал навърши пълнолетие само преди няколко месеца, но любовният му живот е доста интензивен. 

В навечерието на триумфа му с Барселона в "Ла Лига" и на участието му на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико с тима на Испания, младият футболен гений показа новата си приятелка - инфлуенсърката Инес Гарсия. 

Връзката идва няколко месеца след като той приключи отношенията си с певицата Ники Никол

Пожелания

Запитана наскоро какво мисли за новата дама в живота на Ямал, Ники Никол бе лаконична:

"Пожелавам ѝ да е щастлива", коментира певицата. 

Снимка: HOLA

Двамата с Ямал имаха кратка връзка в края на миналата година. Те се разделиха след 67 дни, в които доста уверено демонстрираха отношенията си в социалните мрежи. 

Инес

Новата половинка на футболиста го придружи на официалната вечеря на Барселона след титлата в Испания, с което двамата официално се обявиха за двойка. 

Снимка: Reuters

Инес е позната в страната с публикациите си в "Инстаграм" и другите социални платформи. 

Тя самата разказа, че първоначално не е познала Ямал, когато той ѝ е предложил да ѝ плати покупките в малко магазинче, след като картата ѝ била отказана.  

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