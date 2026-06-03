Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Какво каза бившата на Ламин Ямал за новата? Ники Никол има мнение

Ламин Ямал навърши пълнолетие само преди няколко месеца, но любовният му живот е доста интензивен.

В навечерието на триумфа му с Барселона в "Ла Лига" и на участието му на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико с тима на Испания, младият футболен гений показа новата си приятелка - инфлуенсърката Инес Гарсия.

Връзката идва няколко месеца след като той приключи отношенията си с певицата Ники Никол.

Пожелания

Запитана наскоро какво мисли за новата дама в живота на Ямал, Ники Никол бе лаконична:

"Пожелавам ѝ да е щастлива", коментира певицата.

Снимка: HOLA

Двамата с Ямал имаха кратка връзка в края на миналата година. Те се разделиха след 67 дни, в които доста уверено демонстрираха отношенията си в социалните мрежи.

Инес

Новата половинка на футболиста го придружи на официалната вечеря на Барселона след титлата в Испания, с което двамата официално се обявиха за двойка.

Снимка: Reuters

Инес е позната в страната с публикациите си в "Инстаграм" и другите социални платформи.

Тя самата разказа, че първоначално не е познала Ямал, когато той ѝ е предложил да ѝ плати покупките в малко магазинче, след като картата ѝ била отказана.