Любовна драма с Ямал - разкара гаджето преди мача с България

Мотивиран или разсеян ще бъде младият талант?

Любовна драма с Ямал - разкара гаджето преди мача с България
HOLA

Любовната драма в живота на Ламин Ямал продължава. Младият испански футболист явно се е разделил с приятелката си Ники Никол точно преди мача с България.

Пристигна в София и се раздели с нея

Вчера националният отбор на Испания пристигна в София, а Ямал бе посрещнат с бурни възгласи. Това, което обаче не остана незабелязано, са изтритите снимки на певицата от профила му.

Миналия месец той публикува снимки с нея по случай рождения ден на аржентинката. Тя беше забелязана на събития, където присъства и Ямал. Никол дори носеше фланелката му с 10 по време на приятелски мач на Барселона.

25-годишната певица също е премахнала всички снимки с младия талант на Испания.

Снимка: Ройтерс

"Ла Фурия" утре гостува на България на Националния стадион "Васил Левски" в първия мач от квалификациите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г.

Това е първа официална среща на двата отбора от Мондиал '98, където националите ни загубиха съкрушително с 1:6. Сега задачата пред Илиан Илиев не е по-лека, защото Испания е действащият европейски шампион и със сигурност ще се цели да бъде първи в групата, където още са отборите на Турция и Грузия.

България футбол барселона Испания София световно първенство васил левски илиан илиев национален стадион ла фурия ламин ямал Ники Никол

Най - важното

Ден пореден: Григор тренира с шампиона ни със Синдром на Даун (ВИДЕО)

Ден пореден: Григор тренира с шампиона ни със Синдром на Даун (ВИДЕО)
Емил Костадинов пред bTV: Залязохме след 1:6 от Испания (ВИДЕО)

Емил Костадинов пред bTV: Залязохме след 1:6 от Испания (ВИДЕО)
Кукурея: Мачът срещу България ще е труден

Кукурея: Мачът срещу България ще е труден
Иво Бързаков е най-новото попълнение в спортната редакция на bTV

Иво Бързаков е най-новото попълнение в спортната редакция на bTV
Санчо е буден през нощта, спи през деня - Челси разкри защо са платили, за да се махне

Санчо е буден през нощта, спи през деня - Челси разкри защо са платили, за да се махне

Последни новини

Разкриха шокираща история за Серхио Рамос, разтърсила цяла Испания

Разкриха шокираща история за Серхио Рамос, разтърсила цяла Испания
„Всички очакват финал Синер - Алкарас, искам да им разваля купона"

„Всички очакват финал Синер - Алкарас, искам да им разваля купона“
Санчо е буден през нощта, спи през деня - Челси разкри защо са платили, за да се махне

Санчо е буден през нощта, спи през деня - Челси разкри защо са платили, за да се махне
Ден пореден: Григор тренира с шампиона ни със Синдром на Даун (ВИДЕО)

Ден пореден: Григор тренира с шампиона ни със Синдром на Даун (ВИДЕО)
