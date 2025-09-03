Любовна драма с Ямал - разкара гаджето преди мача с България

Любовната драма в живота на Ламин Ямал продължава. Младият испански футболист явно се е разделил с приятелката си Ники Никол точно преди мача с България.

Пристигна в София и се раздели с нея

Вчера националният отбор на Испания пристигна в София, а Ямал бе посрещнат с бурни възгласи. Това, което обаче не остана незабелязано, са изтритите снимки на певицата от профила му.

Миналия месец той публикува снимки с нея по случай рождения ден на аржентинката. Тя беше забелязана на събития, където присъства и Ямал. Никол дори носеше фланелката му с №10 по време на приятелски мач на Барселона.

25-годишната певица също е премахнала всички снимки с младия талант на Испания.

Снимка: Ройтерс

"Ла Фурия" утре гостува на България на Националния стадион "Васил Левски" в първия мач от квалификациите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 г.

Това е първа официална среща на двата отбора от Мондиал '98, където националите ни загубиха съкрушително с 1:6. Сега задачата пред Илиан Илиев не е по-лека, защото Испания е действащият европейски шампион и със сигурност ще се цели да бъде първи в групата, където още са отборите на Турция и Грузия.

