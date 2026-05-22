Новата на Ямал се обясни. Изневерявала ли е с него на бившия?

Инес Гарсия вече присъства на първо събитие с футболна звезда

Ламин Ямал и Инес Гарсия са най-новата светска двойка! 

Красивата испанска влогърка и футболистът на Барселона вече направиха първа публична поява заедно на официалната вечеря на шампиона на Испания Барселона. 

Гарсия е първа дама, с която младата звезда на Испания показва по-сериозни отношения, след като прекрати през лятото на 2025 г. връзката си с музикалната звезда Ники Никол

Но и тази връзка не започна без скандал. 

 
 
 
Миналото

Смята се, че Инес е прекратила своя дългогодишна връзка с бившия си приятел Гонсало, за са бъде с Ямал. 

За това свидетелства нейн коментар под обща снимка, който гласи "Обичам те, бейби" отпреди 3 седмици. 

Някъде по това време Гарсия трябва да е стартирала отношения с Ямал, тъй като преди вечерята двамата бяха на обща почивка в Гърция.

Позицията на Инес

Инфлуенсърката беше категорична, че ситуацията не е точно такава, каквато я представят медиите.

"В това няма никакъв смисъл. Няма логична връзка. Всеки може да говори някакви глупости. Само това ще кажа. Ако ще си измисляте истории, поне ги измисляйте по-последователни", пише Гарсия. 

Ямал, който имаше съществена роля в триумфа на Барселона в Примера дивисион, не е коментирал личния си живот. 

Това е трета публична връзка за него, след тази с Ники Никол, а преди това с Алекс Падила, която беше до него на европейското първенство през 2024 г., а в последствие се появиха предположения, че му е изневерила заради видео в социалните мрежи. 

 
