Световен футбол Публикувано в Иво Бързаков Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кристиан Ериксен – танц между живота и смъртта Приказка за втория шанс и за важните неща в живота - здравето, семейството, вдъхновението, добрия пример Снимка: Reuters

Като деца не веднъж сме слушали приказките на Ханс-Кристиан Андерсен. И по детски наивно вяврваме, че доброто винаги печели и всичко завършва щастливо.

Животът обаче е различен. В него да танцуваш може да бъде опасно, колкото и красиво.

Приказката, написана по истински случай, от друг датчанин – Кристиан Ериксен, бе точно такава. Опасен танц между живота и смъртта. Красив, емоционален, но и също толкова смразяващ.

Началото

12 юни 2021 година.

Денят, в който светът спря. Смразяващите минути. Студена пот бе обзела всички ни. Хилядите по трибуните и милионите пред екраните със затаен дъх гледаха към неподвижния Кристиан Ериксен.

Бяхме свидетели на животоспасяващата операция. Парамедиците, сред които бе и доктор Валентин Великов, на живо се бореха да върнат обратно към живота датския национал, докато целия свят гледаше, а неговите съотборници плачеха. А дори железният защитник Симон Кяер бе разклатен, но именно негова намеса бе с решаващо значение преди да дойдат медицинските лица.

Снимка: Getty Images

Играчите правят жив щит, а 30-годишният по онова време Ериксен е интубиран на терена, а животът му бе спасен. По-късно лекарите потвърждават усещането, че смъртта е витаела на „Паркен“. "Дефибрилаторът го спаси, той си бе отишъл“, споделя докторът на Дания Мартен Босен.

15 юни 2021 година

72 часа след подвига на медиците, спасил ни една от най-големите футболни трагедии, Кристиан Ериксен публикува снимка от болничната стая и е обявено, че оттук насетне ще носи пейсмейкър, който да следи за аномалии в работата на сърцето му.

18 юни 2021 година

След операцията, датският национал е изписан от болницата в Копенхаген и отива да посети съотборниците си преди да се прибере у дома със семейството си.

Снимка: Reuters

Трудният път обратно към терена

29 октомври 2021 година

Италианските власти потвърждават опасенията на Ериксен – пътят му за футбола на Ботуша вече е затворен. Приказката му в Интер няма как да продължи, след като му е имплантиран пейсмекър. От съображения за сигурност Италианския олимпийски комитет не позволява на спортисти с такаова средство да играят по терените.

17 декември 2021 година

9 дни преди Коледа Ериксен официално слага край на периода си в Интер. Двете страни се разделят по взаимно съгласие. Но това не е краят, а ново начало за полузащитника. Той започва тренировки в родния си клуб Одензе, а по-късно и с младежкия тим на Аякс.

31 януари 2022 година

Чудото е факт! Томас Франк привлича Кристиан Ериксен в Брентфорд и след като е получил втори шанс за живот, сънародникът му му дава и такъв за футбола.

26 февруари 2022 година

259 дни след кошмара. Ериксен е отново там - на футболния терен с топка в крака. Той се появява като резерва в 52-ата минута срещу Нюкасъл, а всички стават на крака, за да го аплодират. „Ако изключим семейството ми, това е най-щастливият ден в живота ми“, коментира футболистът.

29 март 2022 година

Завръщането на „Паркен“. Дни след като е облякъл отново фланелката на „червения динамит“ и е вкарал гол срещу Нидерландия, Ериксен е отново там, където започна всичко. Споменът за кошмарният миг от Евро 2020 срещу Финландия оживява. Хилядите са на крака и аплодират Кристиан, а историята му вдъхновява милиони. Мачът носи изключителни емоции на феновете, които със сълзи от радост, посрещат Ериксен, който успява и да вкара срещу Сърбия.

Снимка: Reuters

15 юли 2022 година

Приказката тепърва започва!

Само шест месеца, след като Томас Франк му дава втори шанс за футбола, от Манчестър Юнайтед чукат на вратата на Ериксен. Къде другаде освен в „Театъра на мечтите“ да продължи халфът да мечтае? Феноменалният сезон му носи три годишен договор с „червените дяволи“, където се превръща в основен игра.

Ноември 2022 година

Само година и половина след като бе клинично мъртъв, Кристиан Ериксен сътворява най-голямото футболно чудо – играе за Дания на Световното първенство в Катар. Това завършва една от най-великите модерни футболни истории за воля и триумф.

16 юни 2024 година

Точно 1100 дни по-късно. Ериксен извежда Дания на Евро 2024 срещу Словения. Той получава още един подарък от живота. Бележи и завършва емоционалния кръг на своята съдба на европейски финали.

И отново!

7 юни 2026 година

4 години и 360 дни след смразяващият миг на „Паркен“. Светът отново спря за миг. Ериксен отново бе на земята, а медиците бягаха към него. Тревога обзе всички ни. Не, отново… Секунди, минути, в които отново бяхме там. В онази безтегловност между живота и смъртта.

Снимка: Reuters

Трибуните бяха притихнали. Времето не минаваше. Ериксен бе в безсъзнание. А надеждата се прокрадваше у всички нас – „И този път ще успее“. Тишината отстъпи място на скандиранията „Ериксен, Ериксен“. Надежда, че животът не го е напуснал отново. „Пейсмейкърът е спасил живота му“, обяви същият този Мартен Босен, който бе един от героите на „Паркен“. Благодаря ти, Господи!

8 юни 2026 година

„Всичко бе различно“

Кристиан Ериксен е изписан от болницата и вече е със семейството си. И този път Господ го държеше за ръка, както на 12 юни 2021 година. Този път седмица преди световното в Северна Америка, а тогава на Евро 2020. „Всичко бе различно сега. Добре съм и съм при семейството си“, споделя Ериксен.

9 юни 2026 година

Това ли е краят?

Снимка: Reuters

Между живота и смъртта, Кристиан Ериксен и този път избра живота. Но този път за футболната му приказка може и да няма утре.

Отказването вече не е просто опция, а единственият избор.

Футболът даде всичко на Кристиан, а на два пъти и втори шанс за живот, който не бива да изпуска.