Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ериксен от дома си: Инцидентът е различен от този през 2021 г. Искам да прекарвам време със семейството си, да ходя на почивка и да играя футбол с децата, написа датският национал Снимка: БГНЕС

Първи думи на Кристиан Ериксен след ужаса, който преживя снощи на стадиона в Одензе по време на контролата с Украйна. Датчанинът колабира в 65', а след бързата намеса на спешните медици, напусна стадиона на собствен ход.

През 2021 г. той получи сърдечен арест на мача с Финландия. По-късно му беше поставен дефибрилатор (ICD), за да се следи сърдечният му ритъм.

View this post on Instagram A post shared by Christian Eriksen (@chriseriksen8)

След една нощ в болницата, 34-годишният футболист коментира състоянието си в социалните мрежи.

Снимка: БГНЕС

„Искам да уведомя всички, че съм добре и съм си вкъщи със семейството си. Както вероятно можете да си представите, инцидентът се отрази тежко на мен и семейството ми, но искам да уверя всички, че това беше съвсем различна ситуация от случилото се през 2021 г. Чувствам се добре и вече започвам да се възстановявам.“

Освен че съм благодарен за подкрепата и съдействието на всички играчи и медицинския екип на терена, съм изключително благодарен и на лекарите, които се грижеха за мен и сърцето ми през годините. Благодарение на тяхната експертиза, моят ICD направи точно това, за което е създаден: да ме защити, когато имах нужда.

Снимка: БГНЕС

В момента съм фокусиран върху това да се подобря, да прекарвам време със семейството си, да ходя на почивка и да играя футбол с децата“, написа Ериксен в социалните мрежи.

Датският национален отбор няма да участва на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което започва на 11 юни.