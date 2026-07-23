Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кукурея умишлено не си връзва косата - причината ще ви разплаче! Само така синът му Матео разпознава баща си на терена Снимка: Reuters

Дългата, къдрава коса на Марк Кукурея е негова запазена марка от години, но малцина знаят, че зад разпознаваемия външен вид на испанския национал се крие трогателна семейна история.

Испанската звезда не носи косата си пусната заради имидж, суеверие или мода, а по много по-дълбока причина - най-големият му син Матео, който е диагностициран с аутизъм.

В документалния филм на Amazon Prime, Кукурея и дългогодишната му партньорка Клаудия Родригес разкриват, че именно дългата коса помага на Матео лесно да разпознае баща си на терена. В море от играчи, носещи едни и същи екипи, къдравата коса е най-лесният ориентир за момчето, което може да открие своя герой във всеки един момент.

Поради това новото попълнение на Реал Мадрид не подстригва и не си връзва косата, защото този малък жест означава много повече за сина му, отколкото изглежда на пръв поглед.

"Нямахме подкрепа"

„Матео се роди преди четири години и бързо забелязахме, че е различен от връстниците си. Нямахме подкрепа и преминахме през най-трудните месеци от живота си. Оставяхме го в детската градина всеки ден и след това се прибирахме плачейки“, казва Клаудия, която по това време беше бременна с втория им син - Рио.

Левият бек признава, че приемането на диагнозата е било труден процес.

„Добре, детето ви има аутизъм, но никой родител не е подготвен за това. Трябваше да учим много и да се адаптираме“, допълва испанският национал.

Поради специфичните нужди на Матео, семейството трябваше напълно да промени начина си на живот. От ежедневието до планирането на ваканциите, всичко е организирано според нуждите на момчето, тъй като всяка промяна в средата е голям стрес за него.