Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Най-добрият играч на световното първенство игра контузен, сега ляга под ножа Родри пропуска началото на сезона Снимка: Reuters

Най-добрият играч на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада - Родри, игра в турнира въпреки здравословните си проблеми и ще трябва да се подложи на операция след Мондиал 2026.

Според британските медии, испанският национал изпитва болки в гърба от известно време, но е решил да отложи операцията заради планетарния шампионат. Контузията не се счита за сериозна, но все пак изисква операция и период на рехабилитация.

Заради това Родри ще пропусне началото на новия сезон с Манчестър Сити, където новият треньор Енцо Мареска ще бъде лишен от услугите на един от най-важните си играчи.

30-годишният испанец, който е желан от Реал Мадрид, е преследван от физически проблеми в предишните две кампании, след като скъса връзки на коляното през септември 2024 г.

Той има договор с Манчестър Сити до следващото лято, но на този етап няма индикации, че желае да го продължи.

Въпреки проблемите с контузиите, Родри беше един от ключовите играчи на Испания на световното първенство и представянето му му спечели наградата за най-добър играч на турнира.

Първият мач на "гражданите" за новия сезон във Висша лига е на 23 август - домакинство на Борнемут.