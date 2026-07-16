Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кукурея се разплака пред цял свят: Не знам как да помогна на сина си (ВИДЕО) Матео е с аутизъм Снимка: Reuters

Марк Кукурея ще се опита да спечели световното първенство с Испания и да повтори успеха на европейското първенство отпреди две години.

Всички го помнят с необичайната му прическа, но житейската му история е малко по-различна. Той има син, който е с аутизъм и няма проблем да говори публично за това.

Новото 27-годишно попълнение на Рел Мадрид има три деца с партньорката си Клаудия Родригес, като Матео е най-голям и има аутизъм.

В последните дни едно емоционално видео стана вирусно в социалните мрежи. То показва момче, което също има аутизъм, да разговаря с Кукурея и да му дава съвети и предложения за Матео. Марк се разплака, неспособен да скрие емоциите си.

„Спокойно, Марк, не бързай, спокойно...“, казва момчето в началото на видеото, докато испанският национал се опитва да дойде на себе си и да спре да плаче.

„Не, не, не искам да сменям темата, не. Емоционално е. Твоя е вината“, отвърна Марк на момчето и му се засмя леко, преди да продължат да говорят.

Когато се успокои малко, той продължи да споделя пред момчето и баща му, който седеше до тях.

„За първи път правя нещо подобно. Да говоря за това по този начин. За мен това е трудна и лична тема. Боли ме. Понякога не знам как да му помогна. Особено когато видя, че не е добре, тогава страдам още повече. Това е тема, към която съм доста чувствителен. Щастлив съм, че съм тук, че говорим за това и че споделям опита си“, каза Кукурея.

Точно преди началото на Мондиал 2026 той премина в Реал Мадрид от Челси за 55 милиона евро, с клаузи, които могат да се увеличат с още пет милиона.

След това започна световното първенство, където Кукурея ще играе за титлата и не само. Той ще играе и за сина си...

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.