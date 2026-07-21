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Световно първенство по футбол 2026

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Почти два милиона празнуваха световната титла в Мадрид (ВИДЕО)

Героят на Испания от Мондиал 2026 сложи любопитна шапка

Почти два милиона празнуваха световната титла в Мадрид (ВИДЕО)
 

Испания отпразнува титлата с героите си от Мондиал 2026! Почти два милиона души излязоха по улиците на столицата Мадрид, за да видяt своите любимци и трофея.

Щабът на "Ла Фурия Роха" обиколи града в два открити автобуса, а парадът завърши на площад "Сибелес".

Звездите на Испания пяха и танцуваха. Имаше закачка с американския президент Доналд Тръмп, както и с един от побойниците на финалиста Аржентина - Леандро Паредес.

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Make Spain Great Again

Авторът на единственото попадение във финала - Феран Торес, носеше шапка с надпис „Make Spain Great Again“. Междувременно Марк Кукурея държеше трофея като новородено и се правеше, че го храни.

Снимка: Marca

Отборът показа и транспарант със снимка на малкия брат на Ламин Ямал - Кейн. Отзад беше написано: "Вечерта на годината VII: Гави срещу Паредес" - препратка към баталните сцени след финала в Ню Джърси.

"Благодаря на Испания, че ни подкрепи, че е тук. Имаме късмета да разполагаме с 26 фантастични хора, които са фантастични футболисти, най-добрите в света. За мен е чест да ги ръководя и да споделя този момент с треньорския ми щаб. Заедно сме по-силни, не го забравяйте. Да живее Испания", обърна се към множеството селекционерът Луис де ла Фуенте.

"Това е най-специалната титла - да спечелиш с националния си отбор е най-красивото нещо на света, най-великото, което можеш да постигнеш във футбола. За щастие нямаше моменти, в които да сме преживели големи трудности. Лично за мен финалът беше най-трудният мач", заяви капитанът Родри, който беше избран за №1 на мондиала.

"Искам да изкажа огромна благодарност на треньорския щаб и на играчите - много се радвахме на вашата игра. Да потвърдим думите на Луис Арагонес, че „финалите не се играят, а се печелят“. Защо да не мечтаем за 2030 г.? Казват, че няма две без три, а и световното първенство ще се проведе в Испания.", каза на световните шампиони премиерът Педро Санчес.

Испанските футболисти се срещнаха и с крал Фелипе VI.

12 знака предсказаха титлата на Испания още преди финала

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