Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лео Меси - на 39 и с най-странния вкус за пица (ВИДЕО) Наистина ли яде това?

Само преди няколко часа цял свят празнува 39-ия рожден ден на безспорно един от най-великите футболисти в историята Лионел Меси.

Звездата на Аржентина празнува по най-логичния начин - сред съотборниците си на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико и с торта, поднесена от отбора.

Но в социалните мрежи феновете се върнаха към друг "специалитет", който Меси предпочита и който преди години изуми всички! Любимата пица на аржентинеца се оказа нещо, което не всеки би вкусил.

Домати и... домати

През 2022 г. Меси използва социалните мрежи, за да благодари на пицария в Маями, която му е доставила любимото хапване.

Става дума за блат за пица, покрит изцяло с резанчета домати.

На пицата се виждат още резенчета лук, маслини и вероятно сушен риган.

Няма и помен от сирене, сос или месни продукти.

Феновете тогава бяха сащисани и заявиха най-отговорно, че Меси може да е най-великият в историята, но изборът му за пица е далеч от най-вкусния.

Празненствата

Иначе на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико аржентинската звезда бе изненадан от съотборниците си с жест, който показва неговото значение за тима. Всеки един от футболистите носеше тениска с кадър от важен момент, преживян заедно с Лео.

Снимка: Reuters

Тортата пък бе дело на аржентинска пекарка, която работи в Канзас Сити, където Аржентина ще играе срещу Йордания в третия мач от груповата фаза на световното.