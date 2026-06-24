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Световно първенство по футбол 2026

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39 години, 48 трофея - 5 факта за Негово футболно величество

От салфетката за милиони до собствена дума в речника

39 години, 48 трофея - 5 факта за Негово футболно величество
 Снимка: Getty Images

Великият Лионел Меси стана на 39! Годините му напредват, но все още са по-малко от трофеите в кариерата му - 48.

За гениалността на аржентинеца може да се говори с часове и отново няма да успеем да я опишем напълно. Същото може да се каже и за успехите му. Все някой ще ни убегне, защото продължават да се нижат един след друг, макар и специалистите все да използват термина "последен танц".

Този последен танц обаче ни се струва като цяла вечност. А бъдете сигурни – дълбоко в сърцата, дори и в тези на феновете на Кристиано, никой не иска тази ера да свършва.

А сега - пет факта за осемкратният носител на Златната топка на „Франс Футбол“ далеч от статистиката.

Салфетка за милиони

Договор, подписан на салфетка с едно 13-годишно хлапе. В днешни дни звучи гениално, но представете си какво му е било на спортния директор на Барселона Карлес Решак. Как е успял да убеди клуба, че идеята не е налудничева и дори идиотска? Липсата на официални документи и неформалната обставновка водят до решението договорът да се подпише на салфетка, за да не бъде изпуснат Лео. Е, тази салфетка сега е истинска реликва, но представете си, ако чудото не се бе случило.

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Кошмар в 47 секунди

Мечтата на Меси да играе за Аржентина се превръща в кошмар. Разочарование след разочарование, преди да дойде големият триумф в Катар и световната титла да се завърне в Буенос Айрес. Дебютът му обаче е не по-малко съкрушителен за Лео. Ла Пулга остава само 47 секунди на терена в дебюта си с Унгария. Той е изгонен, а сълзите не спират да текат от очите на младока.

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След пристигането си в Испания и борбата с дефицит на хормон на разтежа, 13-годишният Лео получава неустоимо предложение – да стане национал на Испания. Кралската футболна федерация прави сериозни опити да убеди Гения от Росарио да предпочете Ла Фурия Роха пред албиселесте, но… за Меси има само един отговор и той е „не“.

Защо винаги гледа към небето?

Головете се нижат един след друг, а Лео винаги празнува с вдигнати ръце и поглед към небето. Прословутият жест е в чест на неговата покойна баба Селия. Тя е човекът, който открива таланта му и го води на първите му тренировки. И не само – жената убеждава треньора да го пуска в игра, въпреки че е по-дребен от останалите. Тя си отива от този свят, когато Лео е едва на 11 години. Но благодарение на нея целият свят научи кой е Меси.

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Собствена дума в речника

Започнахме с думите, че е трудно да опишем напълно величието на Меси. Всъщност може и да е лесно, а затова са помислили в Испания. През 2013 година авторитетният речник Сантиляна добавя прилагателното „инмесионанте“. Какво е значението ли? Не е трудно да се досетите, че символизира Лео и означава – съвършен начин да играеш футбол. Или съвършеният стил на Меси.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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