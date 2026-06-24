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Световно първенство по футбол 2026

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btvsport.bg

Партито на Меси!

39 години, голове и рекорди

Партито на Меси!
 Снимка: Lap.bg

Националният отбор на Аржентина поздрави капитана си Лионел Меси за рождения му ден. Днес нападателят на Интер Маями навърши 39 години.

Лионел Меси, човекът, който промени историята на световния футбол, е на 39 години. Честит рожден ден, капитане!“, се казва в поздравителното послание на албиселесте .

Аржентинската футболна асоциация също поздрави нападателя.

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„На 39 години Лионел Меси продължава не само да блести, но и да пише история. Благодарим ти за футбола, за това, че си блестящ пример и източник на национална гордост“, се казва в изявлението на АФА.

Какво показва статистиката

Исторически рекорд на световни първенства
18 гола (рекорд)
изпреварва легендата Мироcлав Клозе (16)
гол в 6 поредни мача на Световно първенство

Мондиал 2026 до момента
5 гола
3 гола срещу Алжир (хеттрик)
2 гола срещу Австрия
пропусната дузпа, но с две попадения в същия мач
участие в над 70% от головете на Аржентина

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Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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