Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Партито на Меси! 39 години, голове и рекорди Снимка: Lap.bg

Националният отбор на Аржентина поздрави капитана си Лионел Меси за рождения му ден. Днес нападателят на Интер Маями навърши 39 години.

„Лионел Меси, човекът, който промени историята на световния футбол, е на 39 години. Честит рожден ден, капитане!“, се казва в поздравителното послание на албиселесте .

Аржентинската футболна асоциация също поздрави нападателя.

„На 39 години Лионел Меси продължава не само да блести, но и да пише история. Благодарим ти за футбола, за това, че си блестящ пример и източник на национална гордост“, се казва в изявлението на АФА.

Какво показва статистиката

Исторически рекорд на световни първенства

18 гола (рекорд)

изпреварва легендата Мироcлав Клозе (16)

гол в 6 поредни мача на Световно първенство

Мондиал 2026 до момента

5 гола

3 гола срещу Алжир (хеттрик)

2 гола срещу Австрия

пропусната дузпа, но с две попадения в същия мач

участие в над 70% от головете на Аржентина

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.