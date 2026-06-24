Партито на Меси!

Националният отбор на Аржентина поздрави капитана си Лионел Меси за рождения му ден. Днес нападателят на Интер Маями навърши 39 години.
„Лионел Меси, човекът, който промени историята на световния футбол, е на 39 години. Честит рожден ден, капитане!“, се казва в поздравителното послание на албиселесте .
Аржентинската футболна асоциация също поздрави нападателя.
„На 39 години Лионел Меси продължава не само да блести, но и да пише история. Благодарим ти за футбола, за това, че си блестящ пример и източник на национална гордост“, се казва в изявлението на АФА.
Какво показва статистиката
Исторически рекорд на световни първенства
18 гола (рекорд)
изпреварва легендата Мироcлав Клозе (16)
гол в 6 поредни мача на Световно първенство
Мондиал 2026 до момента
5 гола
3 гола срещу Алжир (хеттрик)
2 гола срещу Австрия
пропусната дузпа, но с две попадения в същия мач
участие в над 70% от головете на Аржентина
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