Световен футбол Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лука Модрич: История за овчарче, убийство и безкрайната любов към футбола (ВИДЕО) Капитанът на Хърватия изживя най-голямата трагедия и стигна до най-високия връх Снимка: Reuters

Светът на футбола не винаги носи само радост и положителни емоции. Понякога трябва да се сбогуваме, да приемем, че никога повече няма да видим един от най-добрите на терена.

Да, този ден е такъв. Само преди няколко часа Лука Модрич изигра последния си мач на световно първенство - петото в кариерата му.

Неговата родна Хърватия падна от Португалия в дербито на 1/16-финалите на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико и това вероятно ще бъде последният мач на капитана за страната му, а и може би в кариерата му.

Модрич оставя зад себе си огромно наследство. Той с право може да се нарече легенда - на хърватския, на балканския, а и на европейския футбол.

Четирикратен победител в Шампионската лига, първенец и носител на Купата на Испания, шест пъти избиран за Футболист номер 1 на родината си, капитан на отбора на Хърватия, финалист на световното първенство в Русия, носител на "Златната топка"... Лука някак постигна това без нито един скандал, без нито един негативен коментар, с високо вдигната глава. Сякаш... все още е момчето, което пасе козите.

Началото

Ако е истина, че животът е една везна, на която доброто и лошото се балансират, то всевишният има още какво да трупа при положителните придобивки на хърватина.

Връщаме ви към един документален филм за вълците в планинския масив Велебит в Хърватия. Какво общо има то с нашия герой? Превъртете бързо на 2:29. Това малко момче, облечено с огромно яке, размахващо пръчка и гонещо овцете на баща си Стипе, е Лука.

Точно така! Капитанът на хърватския национален отбор е бил малко овчарче в родното си село... Модричи. Там той живее с баща си, майка си Радойка, сестрите си Диора и Ясмина и дядо си, чието име носи. Родителите му работят в местната текстилна фабрика.

Лука дори не помисля за футбол в първите години на детството си, когато, според автора на филма отпреди 28 години - Павле Баленович, задължението му е да помага с каквото може на по-възрастните. Те пък от своя страна не могат да му осигурят лукс, а само стари дрехи, с които да не му е студено, докато обикаля из планинските склонове.

И когато идва време Лука да порасне, да тръгне на училище... идва войната. Онази голямата, югославската, която разделя семейства и изправя едни срещу други бивши приятели и съседи.

Убийството

Хърватското село Модричи попада под сръбска юрисдикция при разпада на Югославия в началото на 90-те години на ХХ век. Властта е в ръцете на сръбски бунтовници, които налагат свои закони и не се замислят преди да тероризират хърватското население.

Докато пасе овцете си - същите тези от видеото - дядо Лука е убит.

Това принуждава семейство Модрич да бяга от родното си село. Убежище намират на остров Иж, който е притегателен център за семействата на бежанците. Там Лука живее в хотел "Коловаре".

Стипе си намира работа в армията, докато трае войната, а наследникът му е записан да тренира в местния Задар, за да не мисли за стрелбите и смъртта. Самият татко Модрич, както и брат му, са играли за кратко като защитници в местен клуб.

Лука показва много качества на терена, а след края на войната отива на проби в далеч по-големия Хайдук Сплит. Там обаче са категорични - твърде хилав е и няма достатъчно талант. В Динамо Загреб обаче са на друго мнение приютяват младия полузащитник, който по това време е в 8-ми клас.

Футболът

Днес едно от тренировъчните игрища на загребския стадион "Максимир" носи името на Лука Модрич. На него играят деца от школата на Динамо, които... искат да са като своя идол.

Представете си да сте на 40 и в родината ви вече да обсъждат, че новият национален стадион трябва да носи вашето име! Е, на Лука Модрич му се случва! И има защо.

Първо го забелязват от английския Тотнъм, където преминава през 2008 г. за 21 млн. евро. И спира дъха на целия свят!

Дребничкият хърватин е бог в центъра на терена! Докато мята русата си коса, той безпогрешно "чете" играта - подава, вкарва (13 гола за 127 мача) и прави така, че всеки да си мечтае да го има в състава си!

Снимка: Getty Images

Един клуб успява да го купи. Не кой да е, а Реал Мадрид през 2012 г. за доста скромната по сегашните стандарти трансферна сума от малко над 40 милиона евро.

Лука Модрич не е типичната звезда в съблекалнята на гранда - скромен, тих, без дрехите на световноизвестни марки, без милионни договори за реклама... Лука не е красив! Той е ефективен на терена!

Как иначе Реал щяха да спечелят 6 титли от Шампионска лига, 4 титли на Испания, 2 Купи на краля?!

Снимка: Getty Images

Голямото признание идва през 2018 г., когато Модрич печели "Златната топка" - най-престижният индивидуален трофей във футбола. С представянето си с Хърватия на световното през 2018 г. той изпреварва категорично и Кристиано Роналдо, и Антоан Гризман, и Килиан Мбапе, и Лионел Меси. И никой не се сърди!

В последните години Лука преживя огорчението, че в Реал решиха, че той вече е изхабен за тях и му позволиха да напусне в посока Милан.

Снимка: Reuters

Модрич обаче ще се завърне на "бял кон" в клуба, който го издигна до висините на световния футбол, при това като директор в най-скоро време.

И така ще завърши приказната трансформация - как малкото овчарче показва смелост, печели всичко и накрая става крал! Крал Лука Модрич!