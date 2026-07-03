Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация VAR и гол в 90'+4 изпратиха Кристиано и Португалия на осминафинал Лука Модрич изигра последния си мач на Мондиал Снимка: Reuters

Голове, драма и VAR белязаха мача между Португалия и Хърватия, който се оказа последен за Лука Модрич на Мондиал.

"Мореплавателите" направиха пълен обрат, след като Хърватия поведе, а VAR бе главно действащо лице в този мач.

Гонсало Рамош се превърна в герой, след като класира Португалия напред след гол в 90'+4.

Скучно първо полувреме

В 3' Влашич изведе Будимир, но ударът му бе слаб и право в ръцете на Диого Коща.

Снимка: Reuters

Португалия отговори почти веднага – Рафаел Леао проби отляво и подаде на Бруно Фернандеш, който стреля силно, но Доминик Ливакович спаси, а при добавката защитник изчисти.

Домакините постепенно наложиха натиск. Роналдо опита пряк свободен удар в 13', но уцели стената, а по-късно пропусна добро центриране на Нето.

До края на полувремето отборът на Португалия бе по-активен, но без чисти положения, като най-опасният момент дойде след удар на Леао в добавеното време, който мина над вратата.

Снимка: Reuters

Мач за историята

След почивката Хърватия започна по-смело. В 48' Матео Ковачич стреля от малък ъгъл, но Диого Коща се намеси, а малко след това Никола Влашич опита удар от дистанция, но неточно.

В 54' Хърватия шокира Португалия. Влашич задържа топката и подаде към Йосип Станишич, който центрира остро, защитата на Португалия се размина, а Иван Перишич завърши хладнокръвно за 0:1.

Снимка: Reuters

Португалия реагира мигновено като Леао удари греда. В последвалата атака Хърватия за втори път прати топката в мрежата на "мореплавателите", но голът бе отменен заради засада.

В 61' VAR спаси Хърватия, след като се намери при гол на Кристиано Роналдо. Сантиметри разделиха нападателя от това да изравни резултата.

В 68' обаче прошка за "шахматистите" нямаше! Кристиано Роналдо бе точен от дузпа, след като преди това Влашич извърши нарушение срещу Ренато Вейга в наказателното поле, което бе преразгледано и от VAR.

Снимка: Reuters

7 минути по-късно Диого Коща блесна с две животоспасяващи намеси. И двете след удари на Матео Ковачич извън наказателното поле.

10 минути преди края на мача VAR отново трябваше да се намесва. Този път, за да отмени гол на Хърватия. А секунди по-късно Роберто Мартинес се превърна в най-мразения човек в Португалия, след като изкара Кристиано Роналдо от игра.

Снимка: Reuters

В четвъртата минута от добавеното време Рафа Леао центрира в наказателното поле и там Гонсало Рамош се извиси, оставяйки всички от Хърватия на колене.

Разбира се, Кристиано бе първият, който се затича към своя съотборник, за да го поздрави и да отпразнува гола.

Снимка: Reuters

Хърватия не се предаде и в последната секунда вкара топката във вратата на Португалия и хвърли в екстаз всички хърватски фенове. Последната дума обаче бе на VAR.

След преразглеждане на ситуацията попадението бе отменено отново заради засада.

Снимка: Reuters

Така Португалия си осигури среща с Испания на осминафиналите на Мондиала, а Лука Модрич изигра последния си мач на световно първенство.

Снимка: Reuters

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