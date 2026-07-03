Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Йордан Тенев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лука Модрич: Краят на една ера Маестрото изигра последния си мач на световно първенство Снимка: Reuters

Всяко велико футболно пътешествие има своя край.

За Лука Модрич то настъпи днес, след двубоя с Португалия, който се превърна в последния му на световно първенство.

След пет участия на най-голямата сцена капитанът на Хърватия затвори една от най-забележителните страници в историята на световния футбол.

Една ера приключи

В продължение на две десетилетия Модрич бе сърцето, двигателят и лицето на националния отбор.

Снимка: Reuters

С капитанската лента той не просто водеше своите съотборници на терена, а вдъхновяваше цяло поколение футболисти и фенове.

Световното първенство през 2026 година бе петото в кариерата на легендарния халф. Неговият дебют на Мондиал дойде още през 2006 година в Германия, а след това той неизменно бе част от съставите на Хърватия през 2014, 2018 и 2022 г.

Снимка: Reuters

Модрич приключва участието си на световните първенства с 21 изиграни мача – рекорд за хърватски футболист.

Началото

Пътят му на Мондиалите започна трудно. През 2006 и 2014 г. Хърватия отпада още в груповата фаза.

Снимка: Getty Images

Истинската приказка обаче бе написана в Русия през 2018 година. Като капитан Модрич поведе "ватрените" до първи финал на световно първенство в историята на страната.

Хърватия елиминира Дания, Русия и Англия, преди да отстъпи на Франция във финала с 2:4.

Снимка: Getty Images

Индивидуалното признание не закъсня – Модрич спечели "Златната топка" на Мондиала за най-добър футболист, а няколко месеца по-късно бе избран и за най-добър футболист в света.

Снимка: Getty Images

Четири години по-късно, в Катар, капитанът отново изведе Хърватия до историческо постижение.

Тимът завърши на трето място след победа над Мароко в малкия финал, а Модрич отново бе ключовата фигура за спечелването на бронзовите медали.

Снимка: Getty Images

На Мондиал 2026 легендарният полузащитник направи още една крачка към безсмъртието, записвайки своето пето участие на световно първенство и достигайки 200 мача с националната фланелка.

Мачът с Португалия не бе просто отпадане, то бе сбогуване за Модрич със световните първенства. На 40 години полузащитникът затваря цяла книга с история.

Снимка: Reuters

Една ера приключи. Ера, в която Лука Модрич постави целия свят в краката си. Ера, в която всяко докосване до топката, всеки пас, всеки удар, всеки гол беше наслада за феновете. Ера, която никога няма да бъде забравена.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.