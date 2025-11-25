Лука Модрич: Спомням си как убиха дядо ми! Това ме беляза!

За много хора по света Хърватия е свързвана преди всичко с... Лука Модрич. И няма как да е по друг начин, след като обичаният капитан на националния тим изгради успешна кариера в Тотнъм, Реал Мадрид и от този сезон в Милан.

Само че невинаги животът на носителя на "Златна топка" за 2018 г. е бил цветя и рози!

И няма как да е, когато е роден в един от най-размирните райони в света в края на ХХ век - Балканския полуостров.

Модрич е дете, изпитало на гърба си цялата война след разпада на Югославия! Болезнено! Тежко! И определено неподходящо за детските му очи!

"Преди войната не си спомням много. Отидохме в Задар, когато започна всичко. Спомням си как убиха дядо ми. Това е от нещата, които те бележат за цял живот, колкото и да се опитваш да ги потиснеш", разказа той в предаване по хърватската телевизия.

Снимка: Reuters

Село Модричи

През 2018 г., в разгара на световното първенство, в което Хърватия завърши на второ място, навсякъде в интернет се появяваше документален филм за вълците в планинския масив Велебит. В него Лука се появява като невръстен пастир на козите на баща си Стипе.

Семейството живее в село Модричи - именно в тази негостоприемна планина.

Лука носи името на любимия си дядо, който е убит от сръбски части през 1991 г. Тогава бъдещата футболна звезда е едва на 4 години.

Напрежението между сърби и хървати в тази част на страната избива в кървави сблъсъци и саморазправи. Днес в Модричи хора почти няма, но продължава да стърчи скелета на старата къща на дядо Лука. Достъпът до нея е опасен, тъй като не е сигурно дали всички мини, поставени и от сръбска, и от хърватска страна, са обезвредени. Феновете обаче често се спират там за снимка.

С напредването на войната Стипе решава да прати семейството си в Задар. Там малкият Лука и майка му Радойка живеят в хотел, който е префасониран от новата хърватска власт в убежище.

Снимка: Reuters

Топката

"Независимо от всичко случило се, детството ми беше щастливо. От самото начало фокусът беше върху футбола, но харесвам и други спортове. Играя баскетбол и май не се справям зле. Харесвам тенис, спортен човек съм. Но футболът винаги е бил на първо място!", признава Модрич.

Той рита с другите деца на бежанци в хотел "Коловаре".

След като ситуацията се нормализира, баща му го записва да тренира в местния Задар.

Лука показва много качества на терена, а след края на войната отива на проби в далеч по-големия Хайдук Сплит. Там обаче са категорични - твърде хилав е и няма достатъчно талант. Тази констатация е добре дошла за вечния съперник Динамо Загреб.

Снимка: Reuters

Е, Лука очевидно се вписва отлично!

Успехите

С тима от столицата на Хърватия той печели 3 титли и 2 купи на страната.

През 2008 г. преминава в Тотнъм за впечатляващите тогава 21 млн. евро!

Снимка: Reuters

През 2012 г. Реал го привлича за двойно по-голяма сума!

Там пък хърватинът се превръща в неизменна част от отбора - мечта на почти всеки футболист. С мадридския тим Модрич печели 6 пъти Шампионска лига, 4 титли на Испания, 2 Купи на краля.

Раздялата му с "белите" не е беше най-приятната, но пък той намери убежище в Милан и дори на 40 показва, че има хора, за които футболът е съдба!

Снимка: Reuters