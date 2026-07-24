Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Модрич не се подчини на жена си и подписа нов договор с Милан Лука внесе своя опит и качества със смирение и голяма страст, доволни са "росонерите" Снимка: acmilan.com

Легендата на хърватския футбол Лука Модрич подписа нов договор с италианския гранд Милан, въпреки че преди това имаше спекулации, че съпругата му иска той да се завърне в Мадрид.

Модрич имаше договор до края на миналия сезон, след което обмисли възможностите си за бъдещето и в крайна сметка реши да остане на "Сан Сиро" поне още една година.

Според първоначалната информация, Модрич ще получава заплата от 3,5 милиона евро плюс бонуси.

"Ключова фигура в халфовата линия на "червено-черните“ от пристигането си, Лука внесе своя опит и качества в служба на отбора, както на терена, така и извън него, със смирение и голяма страст. Един от най-добрите и емблематични играчи в световния футбол, хърватинът ще продължи пътя си с екипа на "росонерите“ - с които записа 37 участия и отбеляза 2 гола миналия сезон - с амбицията да достигне нови, важни етапи", написаха от Милан.

40-годишният Модрич ще продължи да носи екипа с номер 14. Той бе част от отбора на Хърватия на световното първенство през това лято, който отпадна изключително драматично на 1/32-финалите от Португалия.