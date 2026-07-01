Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вечността на Лука Модрич Той е сърцето на хърватския национален отбор Снимка: Reuters

Краят на кариерата на Лука Модрич не се вижда. Дори навършването на 41 години след три месеца не изглежда да му пречи да продължава да блести на терените по целия свят. След като поддържаше Миланна повърхността след контузията си, сега той води "ватрените", които срещу Португалия този четвъртък в Торонто (2 юли) ще търсят ново чудо на световното първенство.

Какво остава да доказва Лука Модрич? Очевидно нищо. Шесткратен победител в Шампионската лига, четирикратен шампион на Ла Лига, вицешампион на световно първенство, трети в Катар през 2022 г...

Не са необходими допълнителни доказателства, за да се потвърди, че момчето от Задар е един от най-добрите полузащитници в историята на футбола. И въпреки това, срещу Гана, в последния мач от груповата фаза, той ни развълнува за пореден път.

„Казах му след мача: „Играеш сякаш си на 20 години.“ Той излиза на всеки двубой и беше невероятен с топката. Той е нашият лидер, най-добрият ни играч и ние сме толкова щастливи, че може да ни води на това световно първенство. Може да играе колкото си иска. Той е толкова добър...“, заяви Петър Сучич, 22-годишният халф на Интер и един от неговите „наследници“.

„Кълна се, сякаш се върнах 10 години назад. Сериозно, едно от най-добрите му представяния с екипа на Хърватия. Лука беше невероятен“, добави Влашич, атакуващият халф на Торино. Той завърши центрирането на Модрич за решителния гол за 2:1. И е прав: тази асистенция, четири създадени положения, 92% успеваемост при подаванията и непоколебима отдаденост в защита. Лука направи едно изчистване, два блокирани удара и спечели три двубоя, предизвиквайки овации във Филаделфия с някои от своите шпагати.

Снимка: Reuters

Модрич никога не е крил основната си цел за 2026 г.: да пристигне на последното си световно първенство в перфектна форма. Отчасти затова избра Милан, за да продължи да се представя на високо ниво в конкурентна лига като Серия А. И той го направи: 37 изиграни мача с „росонерите“ и почти 3000 минути на терена. В Съединените щати той игра 58 минути срещу Англия в първия мач, 81 минути срещу Панама и пълните 90 минути в финалната победа над Гана.

Срещу Португалия обаче няма съмнение, че той отново ще бъде в титулярния състав. А срещата с някой като Лука също предизвиква силни чувства в португалския национален отбор. Самият Бернардо Силва, който ще последва стъпките му и ще играе на „Бернабеу“ от сезон 2026/27, признава:

Снимка: Reuters

„Той е мой идол заради начина, по който се е държал през цялата си кариера, голямо вдъхновение е. Щастлив съм да го видя да играе на това ниво. Играл съм срещу него няколко пъти; веднъж го помолих за фланелката му и той ми я даде. Това е една от най-специалните фланелки, които притежавам. Искам да го победя, но той е голямо вдъхновение“, признава Бернардо.

Лука, който ще изчака до края на Мондиал 2026, за да разговаря с Рубен Аморим и да реши дали да поднови договора си с "росонерите" за още една година (това зависи от него), вече се готви за реванш: последната групова фаза в Лига на нациите завърши с победа на Португалия над Хърватия... и с това, че "мореплавателите" станаха шампиони.

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