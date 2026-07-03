Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Дербито, в което Португалия победи Хърватия (ВИДЕО) Кристиано Роналдо тържествува, Лука Модрич рони сълзи на световното първенство по футбол

Световното първенство се сбогува с един футболен гений!

Лука Модрич изигра последния си танц на Мондиал в паметна нощ за Кристиано Роналдо. След невероятна драма и три отменени гола, Португалия отстрани Хърватия с 2:1 и се класира за осминафиналите на турнира.

Торонто стана арена на спиращ дъха трилър, достоен за Оскар. Повече от 116 минути футбол, обрати, три отменени гола и сълзи в очите на един футболен гений – Лука Модрич, прегърнат от своя приятел – Кристиано Роналдо.

Снимка: Reuters

Друго от "старите кучета" обаче първо напомни за себе си – Иван Перишич вкара седмия си гол на световни първенства, задминавайки легендата Давор Шукер.

Вълшебен гол на Кристиано бе отменен заради засада, а малко след това Португалия получи дузпа след намеса на VAR. Това позволи в 26-ия си мач Роналдо да вкара първия си гол в елиминациите на Мондиал. Така той стана най-възрастният играч с попадение в тази фаза. Голът бе четвърти от дузпа за 41-годишния нападател и общо 11-и, като единствено Кейн е вкарал повече от бялата точка в историята на турнира.

Драмата предстоеше – нов отменен гол, този път за Хърватия и смяна за Роналдо, което не се хареса на звездата.

Продължениeто се превърна в истинска буря от емоции. В 94-ата минута Гонсало Рамош хвърли в ектаз Португалия, но празненствата бяха помрачени от нов гол - на Гвардиол. За да бъде драмата пълна, ВАР отмени попадението заради засада.

Това сложи край на великата приказка на Лука Модрич на Мондиал. Точно 7321 след първия танц, хърватският гений каза „сбогом“.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.