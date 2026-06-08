Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Нов триумф за Флорентино Перес. Остава начело на Реал Вижте колко процента от гласовете взе новият-стар президент на клуба! Снимка: Reuters

Флорентино Перес беше преизбран за президент на Реал Мадрид! Той остава начело на клуба до 2030 г.

Това стана ясно след своеобразните избори вчера, 7 юни.

Перес получи 21 741 гласа, а неговият конкурент Енрике Рикелме - 11 814. Тоест досегашният президент взе 65% от гласовете.

За трети път

79-годишният Перес печели изборите за трети път.

Той застана начело на Реал за първи път през 2000 г., когато 55% от имащите право на глас го подкрепиха. Бизнесменът бе преизбран през 2004 г. с 90% от гласовете.

Снимка: Reuters

През 2009 г. той се завърна начело на клуба след напускането на Рамон Калдерон. От тогава за първи път на Перес му се налага да се изправя срещу конкурент. На изборите през 2013 г., 2017 г., 2021 г. и 2025 г. нямаше опонент.

Обещанията

Този път Перес и противникът му Рикелме водеха спокойна кампания, в която демонстрираха взаимно уважение.

Смята се, че познатият президент е спечелил доверието на повечето гласоподаватели с обещанията за скъпи трансфери и стабилност след сезона, в който Реал Мадрид не спечели нищо - остана втори в Испания, отпадна на четвъртфинал в Шампионска лига и на осминафинал в турнира за Купата на краля.

Очаква се след продължаването на мандата на Перес още днес, 8 юни, да бъде обявено назначаването на Жозе Моуриньо за нов треньор на клуба.

Снимка: Reuters

Смята се, че Перес е договорил и привличането на Ибрахима Конате, който е свободен агент след изтичането на договора му с Ливърпул, и Дензел Дъмфрис от Интер.

Самият бизнесмен обеща и нов рекордно скъп футболист. Смята се, че това ще бъде Майкъл Олисе от Байерн Мюнхен.

Речта

"След като хората дадоха своя глас, време е за работа. Целта е ясна: Трябва да си върнем титлата на Испания и да спечелим 16-ата в Шампионската лига. Нямам съмнения, че и двете неща ще се случат."

Това бяха първите думи на Флорентино Перес след преизбирането.