Сигурно ли е? Моуриньо се завръща начело на Реал Мадрид!

Втори опит за Специалния

Кризата в Реал Мадрид вече е проблем на... Жозе Моуриньо. 

Специалния се връща като треньор в клуба след кошмарния сезон 2025/2026, в който Кралския клуб не спечели нищо. 

Това тръбят авторитетните световни издания, а бе съобщено и от човека, за когото няма тайни във футболните сделки - Фабрицио Романо. 

В момента треньор на Реал е Алваро Арбелоа. Световният (2010) и двукратен европейски шампион (2008, 2012) с Испания пое поста през януари след уволнението на Шаби Алонсо. 

Той обаче не успя да постигне желания резултат. Реал изтърва шампионската титла, отпадна в Шампионската лига на четвъртфинал, а в турнира за Купата на краля на осминафинал. 

Смята се, че съблекалнята Реал е раздирана от скандали, а звездата Килиан Мбапе е изключително разочарован заради отношението по време на периодите му с контузиите. 

Самият португалец в момента е начело на Бенфика, като тимът завърши на трето място в Португалия. 

В периода 2010-2013 г. той беше начело на Реал Мадрид, като изведе тима до шампионска титла на Испания, Купа на краля и Суперкупа на Испания. 

До момента няма потвърдена информация от клуба и лично от мениджъра дали двете страни са се договорили. 

По информациите от медиите става ясно, че вероятно новият му контракт ще е за 2 години. 

