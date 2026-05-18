Сигурно ли е? Моуриньо се завръща начело на Реал Мадрид!

Кризата в Реал Мадрид вече е проблем на... Жозе Моуриньо.

Специалния се връща като треньор в клуба след кошмарния сезон 2025/2026, в който Кралския клуб не спечели нищо.

Това тръбят авторитетните световни издания, а бе съобщено и от човека, за когото няма тайни във футболните сделки - Фабрицио Романо.

BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO!



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Кризата в Реал Мадрид

В момента треньор на Реал е Алваро Арбелоа. Световният (2010) и двукратен европейски шампион (2008, 2012) с Испания пое поста през януари след уволнението на Шаби Алонсо.

Той обаче не успя да постигне желания резултат. Реал изтърва шампионската титла, отпадна в Шампионската лига на четвъртфинал, а в турнира за Купата на краля на осминафинал.

Смята се, че съблекалнята Реал е раздирана от скандали, а звездата Килиан Мбапе е изключително разочарован заради отношението по време на периодите му с контузиите.

Жозе Моуриньо

Самият португалец в момента е начело на Бенфика, като тимът завърши на трето място в Португалия.

В периода 2010-2013 г. той беше начело на Реал Мадрид, като изведе тима до шампионска титла на Испания, Купа на краля и Суперкупа на Испания.

До момента няма потвърдена информация от клуба и лично от мениджъра дали двете страни са се договорили.

По информациите от медиите става ясно, че вероятно новият му контракт ще е за 2 години.