„Казват, че имам рак, ще ме изгонят от Реал Мадрид само с оръжие“

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес направи взривоопасно изявление на извънредна пресконференция в Мадрид, където категорично отхвърли възможността да подаде оставка и атакува остро медиите и опонентите си.

„Няма да си тръгна. Ако искат да ме махнат, ще трябва да го направят с оръжие“, отсече Перес.

79-годишният бос обяви, че свиква избори в клуба и ще се кандидатира отново, защото срещу него и клуба се водела „организирана антимадридска кампания“.

„Пуснаха слухове, че имам рак в терминален стадий. Напълно здрав съм и още съм президент на Реал“, заяви той.

Снимка: Reuters

Перес изтъкна, че по негово време клубът е спечелил 66 трофея във футбола и баскетбола, включително седем Шампионски лиги, и предизвика критиците си:

„Ако смятат, че са по-добри — нека се явят на изборите.“

Той засегна и скандала „Негрейра“, обвинявайки Барселона в дългогодишно съдийско облагодетелстване.

„Възможно е да сме загубили повече титли, отколкото сме спечелили. Това е системна корупция“, заяви Перес.

Малко след пресконференцията Барселона излезе с официална позиция, че обмисля съдебни действия заради обвиненията на президента на Реал.

Боят в съблекалнята

Снимка: Reuters

Перес говори и за боя в съблекалнята между Федерико Валверде и Аурелиен Чуамени.

„Такива неща се случват всяка година. Не е нищо ново. Но проблемът е, че се изнася наяве. По-лошо е от самата битка. Извършва се от онези, които искат да навредят на клуба. Оставете вътрешните врагове на мен. Ще решим външните по законен път. Журналистите нямат власт, хората са умни.“