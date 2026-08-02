Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Промяна в плана! Ето къде ще се венчаят Роналдо и Джорджина! Церемонията започва в 15:00 ч. Снимка: Getty Images

Кристиано Роналдо и половинката му от 10 години насам Джорджина Родригес успяха да изненадат всички с годежа си преди година, а сега светът тръпне в очакване да разбере кога ще е сватбата!

След като очевидно двойката не каза своите "Да!" в първия ден на август, както гласяха слуховете, сега има нова хипотеза!

Церемонията ще е съвсем скоро и ще е доста пищна, съобщава британското издание "Сън".

Дата и място

Роналдо и Джорджина трябва да станат официално семейство на 8 август, събота.

Снимка: Getty Images

Мястото е емблематично - родният остров на футболната звезда Мадейра.

Катедралата в най-големия град на острова, по чиито улици е израснал Роналдо - Фуншал, е запазена за голямо събитие точно на тази дата, казват източници на изданието.

Смята се, че церемонията ще започне около 15:00 ч. местно време.

Хотелът

За евентуална венчавка на Роналдо говори и фактът, че е един от петзвездните хотели в града е отделил два от етажите си и не предлага стаи на тях за петък (7 август) и събота (8 август).

Снимка: Getty Images

"На гостите на хотела беше съобщено, че няма да имат достъп до два от етажите за тези дни. Ще са затворени и част от баровете и ресторантите в хотела", казват запознати.

Джорджина плени сърцето на Роналдо преди 10 години, като двамата се запознават в магазина, в който тя работи.

В момента тя е като майка на трите му деца от сурогатни майки - Кристиано-младши, Ева и Матео, а самата тя роди Алана-Мартина и Бела-Есмералда.

Снимка: https://www.instagram.com

Семейството е на почивка в Майорка преди важното събитие. Очаква се в следващите дни да се появят още подробности за сватбата.

След евентуалните гости на събитието са куп футболни звезди, начело с Винисиус и Килиан Мбапе, както и знаменитости като Риана, Дженифър Лопес, Травис Скот, IShowSpeed.