Кристиано Роналдо и Джорджина си купиха къщи, до които няма път

Кристиано Роналдо и половинката му Джорджина Родригес си направиха страхотен коледен подарък!

Двамата вече притежават две суперлуксозни вили на брега на Червено море!

Проблемът или предимството е, че до тях няма... път.

Имотите

Двете къщи са част от комплекс във водите на един от най-солените водоеми в света. До там може да се стигне само с лодка или малък самолет, което едва ли ще представлява трудност за футболиста на Ал Насър.

Точното разположение на вилите е на островите Уммахат, които са част от Саудитска Арабия.

Роналдо и Джорджина вече притежават една вила с три спални и друга - с две.

Със своеобразния си бизнес нюх португалецът е един от първите, които инвестират пари в луксозните имоти.

В последните няколко години Роналдо и семейството му избират именно този комплекс, за да прекарват ваканциите си.

"Червено море е наистина необикновено място. Още при първото ни посещение Джорджина и аз почувствахме връзка с острова и неговата красива природа. Това е място, където се чувстваме в мир. Сега, когато имаме дом тук, можем да се наслаждаваме на качествено време със семейството в пълно уединение и спокойствие, когато пожелаем", каза Роналдо.

Колекция

Смята се, че носителят на 5 награди "Златна топка" е първият футболист, чието състояние се оценява на повече от 1 млрд. долара.

Той прави инвестиции в различни части на света.

Снимка: Reuters

Той е съсобственик на луксозна верига за хотели в Лисабон, Мадрид, Маракеш, Ню Йорк. Също така има собствена верига фитнеси, както и клиники за трансплантация на коса и за възстановяване на спортисти.

Освен това Роналдо е основател на модни брандове за бельо, обувки и часовници.

Португалецът ще стане на 41 години през февруари 2026 г., като се очаква да участва на световното първенство през 2026 г. и да играе, докато отбележи гол номер 1000!

Снимка: Getty Images

