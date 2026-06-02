Само преди две години бившият футболист на Вердер Бремен, Портсмут, Бешикташ и Цървена звезда Душко Тошич и поп-фолк дивата от Сърбия Йелена Карлеуша твърдяха пред света, че са едно нормално и здраво семейство!

И тогава започнаха скандалите!

Разводът между двамата беше шумен, изпълнен с обвинения от двете страни, с претенции за имоти, със скандали, твърдения за побой, ограничителни заповеди и всичко, достойно за една истинска балканска драма.

И ако си мислите, че краят ѝ дойде с подписването на документите пред съда, то жестоко се лъжете. Душко Тошич продължи напред, намери си нова половинка, а тя се оказа... най-голямата фенка на бившата му жена.

Новата Нора

Сръбските медии съобщиха преди няколко дни, че Тошич е започнал връзка с Нора - известна красавица, която също като него има зад гърба си един брак и две деца.

"Да, във връзка съм. Щастлив съм", коментира лаконично той пред местни медии.

Двамата се запознали в социалните мрежи и от тогава прекарват много време заедно. Блондинката е с 10 години по-млада от бившия национал на Сърбия, който е на 41 години.

Фенка

Изненадата дойде от близки до двойката и запознати с биографията на Нора.

Оказа се, че тя доста голяма фенка на... бившата съпруга на Тошич.

"Всички, които познават Нора, знаят, че от години тя обожава Йелена Карлеуша и музиката ѝ. Беше обсебена от нея, от външния ѝ вид, от песните. Истинска фенка. Преди 8-9 години дори беше администратор на една от фен страниците в социалните мрежи и редовно публикуваше нейни кадри от участия, снимки на дрехите ѝ, на изявите ѝ по медиите. Мисля, че няма участие на Йелена в Белград, на което Нора не е била", казва запознат със ситуацията.

Източници дори казват, че самата Нора съзнателно или не е започнала да копира стила на атрактивната Карлеуша - дрехи, прическа, марки, които предпочита.

"Преди 5 месеца Душко се появи в живота ѝ. Той бе привлечен от това, че тя му напомня адски много на Йелена. Очевидно това е неговият тип за жени. Тя пък сигурно е осъществила мечтата си да има все пак нещо общо с Карлеуша", твърдят запознати.

Душко Тошич и музикалната звезда имат две дъщери - Ника и Атина, които всъщност вече са собственички на цялото общо имущество на родителите им.

Разлъката в семейството започна преди години, когато друг футболист Огнен Вранеш - босненски национал и бивш играч на АЕК Атина, Андерлехт, Газиентепспор, Краснодар и други, публикува в социалните мрежи съобщенията и интимните видеа, които певицата му е изпращала.

Преди време Карлеуша разкри, че именно тогава - преди 7 години, за последно е била интимна с бившия си съпруг, а отношенията им са охладнели безвъзвратно.