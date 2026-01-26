Полиция, сменени ключалки и изгонени котки: Футболист и фолк дива се развеждат!

Никога не е скучно, когато бивш футболист и балканска фолк дива се развеждат! В такава ситуация не си представяме това да се случва тихо и мирно. И бившият ас на ОФК Белград, Сошо, Вердер Бремен, Куинс Парк Рейнджърс, Цървена звезда, Реал Бетис, Бешикташ - Душко Тошич и дивата Йелена Карлеуша не разочароват.

Двамата не живеят заедно от 2024 г., но в последните дни бившият съпруг... смени ключалките на семейния дом.

И се стигна до намеса на полицията.

Семеен скандал

През 2024 г. Карлеуша - една от най-скандалните и успешни сръбски певици, се обърна към органите на реда, за да се оплаче заради домашен тормоз от страна на Тошич. Двамата се венчаха на пищна церемония в Белград през 2008 г. и имат две дъщери - Атина и Ника.

Впоследствие певицата оттегли обвиненията си и двамата започнаха бракоразводен процес, който завърши през 2025 г.

Преди по-малко от седмица, докато Карлеуша бе на почивка в Дубай, тя сигнализира на полицията, че вече бившият ѝ мъж е влязъл в дома, който обитават тя и дъщерите ѝ в престижен квартал на Белград, и е сменил ключалките.

Властите реагирали, като на адреса заварили Тошич, който отказал да напусне. Певицата разказа, че той е изгонил домашните ѝ помощници, както и котките.

В крайна сметка, след разговори с адвокатите, бившият футболист напуснал имота, а при завръщането си от Дубай, певицата зави, че вече има достъп до имота, котките и помощниците също са се прибрали.

Версията на Тошич

Според адвоката на бившия съпруг, няма нищо незаконно във влизането му в имота.

"Душко не е влизал с взлом, не е претърсвал имота, нито се е „барикадирал“ в него, а е влязъл в собствения си дом, който му принадлежи, съгласно валиден договор за продажба. Не става въпрос за някакъв вид насилствено проникване, а за проникване в недвижимия имот, където живее с безспорно правно основание", заяви правния му представител.

Според медиите в Сърбия Тошич е бил бесен на твърденията, че не плаща издръжка за дъщерите си. Това сподели самата Йелена Карлеуша наскоро, като уточни, че няма никаква връзка с бившия си съпруг.

Според адвоката на бившия футболист, клиентът му няма никакви задължения.

Изневяра с колега

Преди дни Карлеуша сподели през Боки 13 - нейн добър приятел и водещ на подкаст от Северна Македония, че не била интимна с бившия си съпруг от 2019 г.

Причината - нейна предполагаема изневяра с друг футболист. Преди 7 години Огнен Вранеш - босненски национал и бивш играч на АЕК Атина, Андерлехт, Газиентепспор, Краснодар и други, публикува в социалните мрежи съобщенията и интимните видеа, които певицата му е изпращала.

"Душко не ми е изневерявал, докато бракът ни функционираше добре. Докато не се случи онова нещо през 2019 г. с онзи... индианец. От тогава не сме спали заедно. Без значение че технически бяхме семейство до миналата година", казва Карлеуша.