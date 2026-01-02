Фолк дива шокира! 5 години не е спала със съпруга си!

Ако поне веднъж сте виждали Йелена Карлеуша, то значи сте наясно, че тя е една от най-скандалните певици на Балканите - песните ѝ са хитови, поведението ѝ е без граници, а личният ѝ живот в последните години е... една голяма каша.

Сръбкинята има запазено място в страниците на таблоидите, особено около развода си с бившия футболен национал на Сърбия и част от ОФК Белград, Сошо, Вердер Бремен, Куинс Парк Рейнджърс, Цървена звезда, Реал Бетис, Бешикташ Душко Тошич.

Двамата бяха семейство за пример до 2024 г., когато след обвинение в домашен тормоз от страна на певицата, започна сагата с развода им.

В едно от последните си интервюта самата Карлеуша заяви, че разривът в отношенията им е започнал няколко години по-рано - когато колега на Душко разкри, че е имал афера с нея.

Сигурна

Йелена говори пред своя приятел - македонския шоумен и певец Боки 13. Тя сподели, че преди тази афера, отношенията ѝ с бившия ѝ мъж, с който имат две дъщери, са били добри.

"Душко не ми е изневерявал, докато бракът ни функционираше добре. Докато не се случи онова нещо през 2019 г. с онзи... индианец. От тогава не сме спали заедно. Без значение че технически бяхме семейство до миналата година", казва Карлеуша.

"Онзи индианец" всъщност е колега на бившия съпруг на певицата. През 2019 г. футболистът Огнен Вранеш разкри, че има любовна афера с Карлеуша. Той го направи като публикува в социалните мрежи интимни видеа и чатове с нея.

Тогава той играеше в АЕК Атина, а преди няколко месеца сложи край на футболната си кариера официално.

Добри думи

Въпреки че бракът на певицата и носителят на купите на Франция, Германия и Сърбия приключи със скандал и обвинение в домашно насилие от негова страна, Карлеуша твърди, че той продължава да е добър баща.

"Имаше ситуации, в които виждах, че искат да го измамят и заставах на негова страна. Винаги бих застанала до мъжа си! И в добро и в лошо. Сега нямаме никаква комуникация. С него си говори леля ми Даниела, с която са в добри отношения. Аз си контактувам с неговото семейство - със сестра му, с майка му, с дъщерята на сестра му и нейния мъж. Много се уважаваме, но с него не си говорим. Всеки ден обаче той комуникира с Атина и Ника (дъщерите им). Своите родителски задължения той изпълнява съвестно. Те много го обичат", категорична е тя.

Карлеуша си навлече гнева на част от сърбите миналата година, когато се обяви против протестите срещу властта. Тогава тя остро критикува Новак Джокович - отявлен поддръжник на недоволството срещу президента Александър Вучич и правителството. В резултат множество хора докладваха профила ѝ в социалните мрежи и той беше свален.

