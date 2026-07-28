Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Роберто Манчини отново ще води Италия “Адзурите“ залагат на треньора, с който спечелиха Евро 2020 Снимка: Goal.com

Роберто Манчини отново ще е селекционер на Италия! Треньорът, който изведе "Скуадра адзура" до европейската титла през 2020 г., поема тима, след като федерацията спря преговорите с Андреа Пирло заради връзките му с Русия.

Провалът с Пирло стана причина за две оставки в централата. Назначените преди десетина дни Паоло Малдини - технически директор, и Леонардо - негов съветник, се оттеглиха.

Те направиха опити за договорка с Пеп Гуардиола и Карло Анчелоти, преди да се спрат на Пирло. Резервен вариант за тандема беше Тиаго Мота.

Промени

От днес Италия залага на опита и на поста технически директор. Позицията ще заеме легендата Клаудио Раниери.

Той ще работи с Манчини, който за последно води Италия в 52 мача между август 2018 и август 2023 г. Под негово ръководство "адзурите" спечелиха и на два пъти бронзовите медали в Лигата на нациите - през 2020/2021 и 2022/2023.

Бившият треньор на Лацио, Фиорентина, Интер, Манчестър Сити, Галатасарай, Зенит Санкт Петербург и Ал Сад е водил и друг национален отбор - Саудитска Арабия.

Манчини заменя на поста Дженаро Гатузо, който пое Лацио.