КАТЕГОРИИ

  • На живо
Световен футбол

Публикувано в  

Малдини и Леонардо си тръгнаха, ето кой е фаворит за треньор на Италия

Новият курс при “адзурите“ приключи за 10 дни

Малдини и Леонардо си тръгнаха, ето кой е фаворит за треньор на Италия
 Снимка: Gazzetta dello Sport

Новият курс в италианския футбол продължи само 10 дни! Техническият директор Паоло Малдини и неговият съветник Леонардо напускат позициите си, съобщават медиите на Апенините.

Решението им идва след провала с назначаването на Андреа Пирло за национален селекционер. Връзки на легендата с Русия провалиха кандидатурата му.

Така сега фаворит за поста е Роберто Манчини, който е предпочитан от шефа на местната футболна централа - Джовани Малаго. Контакт има и с Антонио Конте, а Тиаго Мота най-вероятно отпада като вариант, тъй като беше идея на Малдини и Леонардо.

ОЧАКВАНИЯ

Очакваше се Пирло да замени Дженаро Гатузо, под чието ръководство "адзурите" загубиха баража срещу Босна и Херцеговина за Мондиал 2026 и пропуснаха трето поредно световно първенство.

Снимка: Gazzetta dello Sport

Той бе предпочетен от федерацията, след като Пеп Гуардиола категорично отказа назначение на поста.

Според медиите в Италия, Пирло и федерацията са имaли споразумение за договор до 2030 г.

Скандал в Италия: Купувани ли са повиквателни за националния отбор?

ЛИЦЕ

Оказва се обаче, че легендарният полузащитник има договор за реклама на руска компания за спортни залози. Той е нейно лице и като такова е пътувал до руската столица, за да раздава автографи.

Снимка: Gazzetta dello Sport

В момента Пирло е треньор на Юнайтед ФК Дубай, собственост на руския милиардер Сергей Ломакин.

Пирло е 6-кратен шампион на Италия, два пъти е печелил Шампионската лига с Милан и бе в тима на родината си, който спечели световното първенство през 2006 г., както и сребърните медали от европейското първенство през 2012 г.

Пирло след

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google
скандал шампионска лига Русия милан Италия роберто манчини леонардо реклама италиански футбол квалификации тиаго мота андреа пирло дженаро гатузо паоло малдини антонио конте мондиал 2026 спортни залози футболна федерация

Последвайте ни в:

Всички новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата