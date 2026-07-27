Световен футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Малдини и Леонардо си тръгнаха, ето кой е фаворит за треньор на Италия Новият курс при “адзурите“ приключи за 10 дни Снимка: Gazzetta dello Sport

Новият курс в италианския футбол продължи само 10 дни! Техническият директор Паоло Малдини и неговият съветник Леонардо напускат позициите си, съобщават медиите на Апенините.

Решението им идва след провала с назначаването на Андреа Пирло за национален селекционер. Връзки на легендата с Русия провалиха кандидатурата му.

Така сега фаворит за поста е Роберто Манчини, който е предпочитан от шефа на местната футболна централа - Джовани Малаго. Контакт има и с Антонио Конте, а Тиаго Мота най-вероятно отпада като вариант, тъй като беше идея на Малдини и Леонардо.

ОЧАКВАНИЯ

Очакваше се Пирло да замени Дженаро Гатузо, под чието ръководство "адзурите" загубиха баража срещу Босна и Херцеговина за Мондиал 2026 и пропуснаха трето поредно световно първенство.

Снимка: Gazzetta dello Sport

Той бе предпочетен от федерацията, след като Пеп Гуардиола категорично отказа назначение на поста.

Според медиите в Италия, Пирло и федерацията са имaли споразумение за договор до 2030 г.

ЛИЦЕ

Оказва се обаче, че легендарният полузащитник има договор за реклама на руска компания за спортни залози. Той е нейно лице и като такова е пътувал до руската столица, за да раздава автографи.

Снимка: Gazzetta dello Sport

В момента Пирло е треньор на Юнайтед ФК Дубай, собственост на руския милиардер Сергей Ломакин.

Пирло е 6-кратен шампион на Италия, два пъти е печелил Шампионската лига с Милан и бе в тима на родината си, който спечели световното първенство през 2006 г., както и сребърните медали от европейското първенство през 2012 г.