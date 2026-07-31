Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Съветник на Инфантино хвърли оставка заради „продажбата“ на футбола „Кой печели? Кой контролира? Защо сега?“ Снимка: Getty Images

Скандал разтърси върховете на ФИФА! Един от най-близките хора до Джани Инфантино - старши съветникът Карлос Кордейро, напусна поста си, след като се обяви открито срещу спорния план за допускане на частни инвеститори до най-ценните активи на световния футбол.

„Това е лоша сделка за футбола“, предупреди Кордейро и обвини ръководството, че рискува да „ипотекира бъдещето на играта“.

Бунтът вече набира скорост. След Европа и Северна Америка, Азия също застана срещу идеята на Инфантино. АФК заяви, че предложението не може да получи необходимото единство и консенсус, а критиците твърдят, че ФИФА се опитва да превърне световното първенство в инвестиционен продукт.

Както вече е добре известно, планът на Инфантино предвижда създаването на ново търговско дружество, в което външни инвеститори ще могат да купуват дялове. Според противниците му това отваря вратата към частен контрол над най-голямото спортно събитие на планетата.

„Кой печели? Кой контролира? Защо сега?“ - са въпросите, които Кордейро оставя без отговор от страна на ФИФА.

УЕФА вече предупреди, че може да стигне до бойкот на световното първенство, ако планът бъде реализиран. КОНКАКАФ и АФК също изразиха сериозни съмнения.

В същото време ФИФА защитава идеята си и твърди: „Никой не продава футбола.“