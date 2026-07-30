Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Секссимволът сред съдиите е пенсионер на 46 Славко Винчич разкри истината за Лионел Меси Снимка: Reuters

Световният футбол още говори за последния мач на Славко Винчич, който сложи край на съдийската си кариера едва на 46 години. Само дни след като ръководи финала на световното първенство между Испания и Аржентина, словенецът обяви, че повече няма да излезе на терена.

В първото си голямо интервю след оттеглянето Винчич разкри любопитни подробности за незабравимата вечер, говори за разговора си с Лионел Меси, ролята на VAR и дори коментира необичайния си имидж на „секссимвол“ сред футболните съдии.

Какво му каза Меси?

Един от най-обсъжданите кадри от финала беше моментът, в който Винчич разговаря с капитана на Аржентина Лионел Меси. Любопитството на феновете е огромно, но словенският рефер отказва да разкрие съдържанието на разговора.

Снимка: Reuters

„Това ще остане между нас и на терена завинаги. Мога само да кажа, че през целия мач Меси беше изключително коректен и се държеше като истински спортист“, заяви Винчич.

„Не ме притеснява, че ме наричат секссимвол“

Освен с безупречното си съдийство, Винчич често попада в центъра на вниманието заради външния си вид. Самият той приема това с усмивка.

„Гледам позитивно на подобни неща. Най-важното е какво се случва на терена. Ако това допринася за по-добрия имидж на съдиите, само мога да се радвам.“

VAR промени футбола

Според словенеца видеотехнологията е едно от най-важните нововъведения в съвременния футбол.

Снимка: Reuters

„С VAR отговорността на съдията е много по-малка. При скоростта, с която се играе днес, е невъзможно да видиш всичко. В над 90 процента от случаите VAR е изключително полезен.“

Най-голямото напрежение в кариерата

Винчич признава, че финалът на Мондиала е бил най-тежкото психологическо изпитание в живота му.

„Цялата ти кариера се свежда до един мач. Най-голямото предизвикателство беше да контролирам емоциите на играчите и да държа двубоя под контрол до последната секунда.“

Той определя за най-голям успех факта, че след последния съдийски сигнал вниманието е било насочено към футбола, а не към решенията на арбитрите.

Снимка: Reuters

Макар да прекратява съдийската си кариера, Винчич няма намерение да се разделя с футбола.

„Винаги ще бъда готов да предавам знанията и опита си на младите съдии.“

След години на най-високо ниво и след финал на световно първенство, словенецът затваря една впечатляваща глава, оставяйки след себе си репутацията на един от най-уважаваните съдии в европейския футбол.