Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Съдия почина, след като бе изключен от световното за сексуално посегателство Роб Диперинк бе само на 38 години Снимка: Getty Images

Траур в Нидерландия. Един от най-добрите рефери в страната - Роб Диперинк, си отиде само на 38 години.

Нидерландската футболна асоциация потвърди тъжната новина. Причината за смъртта не се споменава.

Той трябваше да свири на световното първенство, но бе изключен от ФИФА, след като бе арестуван по обвинения за сексуално посегателство.

Снимка: Getty Images

Диперинк бе заменен от френския съдия Вили Делажо, който бе част от съдийската бригада на мача между Аржентина и Египет, след който "фараоните" изригнаха, че е бил нагласен.

Обвиненията

"ФИФА потвърждава, че Роб Диперинк е отстранен от списъка с длъжностни лица за световното първенство", пише в официална позиция на футболната централа.

Снимка: Getty Images

Нидерландецът оспори решението, като каза, че е "тъжен, защото е бил неправилно обвинен" и е "разочарован да пропусне мондиала".

Той бе обвинен за неправомерен контакт и опит да примами момче в стаята си преди мача между Кристъл Палас и Фиорентина от Лигата на конференциите, на който той беше съдия на VAR.

След края на мача Диперинк бе арестуван пред други официални лица на УЕФА. Делото срещу него обаче е прекратено заради липса на доказателства.

Снимка: Getty Images

"Тъжни и шокирани сме от кончината на съдията Роб Диперинк. Без Роб съдийската комисия губи един от най-добрите си рефери с международен опит, но преди всичко добър и отдаден колега. Нашите мисли са с неговото семейство, приятели и близки", написаха от нидерландската футболна асоциация.

Кариера

Диперинк започва да ръководи мачове в Ередивизи през 2017 г., а на европейското първенство през 2024 г. той работи като VAR рефер.

Снимка: Getty Images

Преди няколко дни той свири приятелски мач между елитния нидерландски Гоу Ахед Ийгълс и кипърския Аполон.

Диперник щеше да е част от съдийската бригада и за новия сезон в Ередивизи.

Снимка: Getty Images

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