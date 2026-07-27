Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Забележителен край на кариерата! Ето кой се отказа след финала на световното! Словенецът Славко Винчич бе рефер на редица важни мачове Снимка: Reuters

Един от най-еммблематичните футболни съдии в последните години - словенецът Славко Винчич, сложи край на кариерата си.

46-годишният рефер го направи след като ръководи може би най-важния мач във футбола - финала на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Под ръководството на Винчич Испания победи Аржентина с 1:0 с гол в продълженията на Феран Торес. С този мач пък реферът може да се похвали, че е ръководил два финала - на Мондиала, и на Шампионската лига (Реал Мадрид - Борусия Дортмунд 2:0 през 2024 г.) и на Лига Европа (Айнтрахт Франкфурт - Глазгоу Рейнджърс 6:5 (1:1) през 2022 г.).

Логичният край

Винчич е един от реферите на най-високо ниво в последните години. Той има 19 години опит в тази роля на зеления терен и над 500 мача!

Снимка: Reuters

През 2007 г. той дебютира в най-високото ниво на футбола в родината си.

От 2010 г. е в списъка на УЕФА за международни съдии. Първото голямо първенство, на което участва, е европейското през 2012 г. Тогава попада в бригадата на друг именит словенец - Дамир Скомина. От тогава често ръководи и мачове от Шампионска лига и Лига Европа.

През 2024 г. му е поверен финалът между Борусия Дортмунд - Реал Мадрид (0:2) в най-авторитетния европейски клубен турнир.

Снимка: Reuters

Преди това пък свири мача за трофея в Лига Европа през 2022 г., когато Айнтрахт Франкфурт победи Рейнджърс с дузпи.

В САЩ, Канада и Мексико Винчич ръководи 4 мача, в това число финала.

Скандалът

Винчич успя да преодолее и голям скандал, в който се забърка през 2020 г.

Тогава той бе арестуван във вила в Суво поле, в покрайнините на Биелина. Заедно с него са още 35 човека, сред които и известната в бившите страни от Югославия с разголените си снимки и провокативното си поведение Тияна Максимович, позната с прякора Тиана Айфон. Акцията на полицията от Босна и Херцеговина е насочена срещу организирана група за продажба на наркотици и оръжие.

Снимка: Reuters

Във вилата са намерени 10 пистолета, 14 пакета с кокаин, телефони, лаптопи и около 20 000 босненски марки (близо 10 000 евро).

"Случайно попаднах там. Имам своя фирма и бях в Босна и Херцеговина по работа. Приех покана за обяд, като това се оказа най-голямата ми грешка. Съжалявам за което... Не е имало оргия, не съм виждал и пистолет", обясни тогава той.

Гордост

Въпреки криминалния случай, след който Винчич бързо е пуснат отново на свобода, той е повод за гордост в родината си.

"Славко от години е сред най-добрите европейски съдии. Всички мачове, които ръководи на това световно първенство, бяха на изключително високо ниво. Фактът, че не получи четвъртфинал, подсказваше, че ФИФА го пази за един от двата най-важни мача – финала или срещата за третото място.

Снимка: Reuters

Славко заслужава това не само заради качествата си като съдия, но и заради човека, който е. Начинът, по който изгради кариерата си, го доведе точно дотук", коментира преди финала на Модиала специално за bTV президентът на Словенската футболна федерация Раденко Миятович.