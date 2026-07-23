Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация В Аржентина стартира петиция с искане за повторение на финала Инициативата на платформата Change.org вече е надхвърлила 61 500 подписа Снимка: Reuters

В Аржентина стартира с петиция, с която иска повторение на финала на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада между Аржентина и Испания, и вече е събрала над 61 500 подписа.

Инициатор на кампанията е Хисела Санчес на платформата Change.org. Тя поставя под въпрос представянето на словенския съдия Славко Винчич и изисква ФИФА да преразгледа решенията, които той е взел по време на мача, който Испания спечели с 1:0.

Снимка: Reuters

Санчес твърди, че е имало съдийски решения, които са повлияли на хода на мача, и твърди за редица нередности, въпреки че не предоставя доказателства.

Тази инициатива се присъединява към други подобни протести, възникнали по време на световното първенство през 2026 г. Във Франция дигитална кампания, събрала над 82 000 подписа, изискваше преиграване на полуфинала срещу Испания.

Миналата неделя, след последния съдийски сигнал на мача, в който "Ла Фурия Роха" беше коронясана за шампион с гол на Феран Торес в продълженията, десетки хиляди аржентинци излязоха по улиците в различни части на страната, за да изразят подкрепата и благодарността си към отбора си за достигането до финала и за това, че е толкова близо до спечелването на втората си поредна титла.