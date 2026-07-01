Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Ще свърши в канала": Разследване за заплахи и сплашване на Нeманя Видич Заговор срещу футболна легенда Снимка: Getty Images

Криптирани съобщения, получени от журналисти, разкриват, че бившият президент на Футболния съюз на Сърбия (ФСС) Славиша Кокеза е участвал в обсъждания, свързани с кампания за сплашване и насилие срещу бившия национал Неманя Видич и други бивши футболисти.

Причината според разкритията е критиката на Видич към тогавашното ръководство на федерацията, след като Сърбия не успя да се класира за Евро 2020. Той е добър приятел на Димитър Бербатов и бивш защитник на Манчестър Юнайтед. В задкулисни разговори Кокеза изразявал опасения, че бившият футболист може да се включи в управлението на футбола в страната и да застраши позицията му.

Според съобщенията, изпратени чрез вече несъществуващата платформа Sky, са обсъждани заплахи към Видич, натиск той да се оттегли от футболната политика, както и възможни физически атаки срещу бивши национали, които го подкрепят. Макар самоличността на всички участници да не е напълно потвърдена, разговорите насочват към лица, свързвани с фенове на Цървена звезда и организирани престъпни структури в Сърбия.

Снимка: Getty Images

В част от съобщенията се твърди, че към Видич са били отправяни предупреждения като „да стои далеч от Федерацията или ще се озове в канал“ и че ако продължи да се намесва, „ще отиде на гробището“. Според материалите е имало и опити за оказване на натиск върху семейството му с цел сплашване.

В други разговори Кокеза е помолил свой контакт, наричан „кръстник“, да открие хора в Милано, където Видич е живеел по това време, за да бъде сплашен. В отговор се твърди, че са били намесени „сериозни хора“, а по-късно се споменава и поставяне на тракер на автомобила му.

„Трябва да му дадем пари, ако е възможно, за да го заплашим физически, да го уплашим...“, се казва в едно от съобщенията, приписвани на Кокеза. В друг отговор се казва: „Натиснете го да се уплаши и да спре да говори глупости. Никога повече не се намесвайте в делата на Алианса.“

Макар да няма доказателства, че описаните действия са били реализирани, съобщенията показват, че подобни идеи са били обсъждани на сериозно ниво.

На 1 декември 2020 г. „кръстникът“ информира Кокеза, че са открити няколко цели и иска разрешение за действие. Кокеза отговаря да се изчака, като посочва: „Не може да се случи всичко наведнъж. Ще има медийна лудост. Трябва да става едно по едно.“

По-късно, на 7 декември, той нарежда операцията да бъде преустановена до лична среща. Няколко месеца по-късно Кокеза подава оставка.

След разкритията, когато журналисти му представят преписи от съобщенията, Неманя Видич заявява, че не е бил информиран за подобни планове и че сръбските институции не са го предупредили.

„Това е катастрофално - за обществото, за всички нас“, казва той. „Най-голямата отговорност е на полицията, съдебната система, прокуратурата и хората, които поставят такива хора на властови позиции.“

Кокеза не е отговорил на въпросите на журналистите до момента. Сръбската прокуратура съобщава, че той не е бил разследван по случая, но отказва повече коментари. Футболният съюз на Сърбия и медийният екип на президента Александър Вучич също не са отговорили на запитванията.