КАТЕГОРИИ

  • На живо
Световен футбол

Публикувано в  

btvsport.bg

"Ще свърши в канала": Разследване за заплахи и сплашване на Нeманя Видич

Заговор срещу футболна легенда

 Снимка: Getty Images

Криптирани съобщения, получени от журналисти, разкриват, че бившият президент на Футболния съюз на Сърбия (ФСС) Славиша Кокеза е участвал в обсъждания, свързани с кампания за сплашване и насилие срещу бившия национал Неманя Видич и други бивши футболисти.

Причината според разкритията е критиката на Видич към тогавашното ръководство на федерацията, след като Сърбия не успя да се класира за Евро 2020. Той е добър приятел на Димитър Бербатов и бивш защитник на Манчестър Юнайтед. В задкулисни разговори Кокеза изразявал опасения, че бившият футболист може да се включи в управлението на футбола в страната и да застраши позицията му.

Според съобщенията, изпратени чрез вече несъществуващата платформа Sky, са обсъждани заплахи към Видич, натиск той да се оттегли от футболната политика, както и възможни физически атаки срещу бивши национали, които го подкрепят. Макар самоличността на всички участници да не е напълно потвърдена, разговорите насочват към лица, свързвани с фенове на Цървена звезда и организирани престъпни структури в Сърбия.

Снимка: Getty Images

В част от съобщенията се твърди, че към Видич са били отправяни предупреждения като „да стои далеч от Федерацията или ще се озове в канал“ и че ако продължи да се намесва, „ще отиде на гробището“. Според материалите е имало и опити за оказване на натиск върху семейството му с цел сплашване.

В други разговори Кокеза е помолил свой контакт, наричан „кръстник“, да открие хора в Милано, където Видич е живеел по това време, за да бъде сплашен. В отговор се твърди, че са били намесени „сериозни хора“, а по-късно се споменава и поставяне на тракер на автомобила му.

Неманя Видич пред bTV: Играех в парка. На 200 м падна бомба (ВИДЕО)

„Трябва да му дадем пари, ако е възможно, за да го заплашим физически, да го уплашим...“, се казва в едно от съобщенията, приписвани на Кокеза. В друг отговор се казва: „Натиснете го да се уплаши и да спре да говори глупости. Никога повече не се намесвайте в делата на Алианса.“

Макар да няма доказателства, че описаните действия са били реализирани, съобщенията показват, че подобни идеи са били обсъждани на сериозно ниво.

На 1 декември 2020 г. „кръстникът“ информира Кокеза, че са открити няколко цели и иска разрешение за действие. Кокеза отговаря да се изчака, като посочва: „Не може да се случи всичко наведнъж. Ще има медийна лудост. Трябва да става едно по едно.“

По-късно, на 7 декември, той нарежда операцията да бъде преустановена до лична среща. Няколко месеца по-късно Кокеза подава оставка.

След разкритията, когато журналисти му представят преписи от съобщенията, Неманя Видич заявява, че не е бил информиран за подобни планове и че сръбските институции не са го предупредили.

„Това е катастрофално - за обществото, за всички нас“, казва той. „Най-голямата отговорност е на полицията, съдебната система, прокуратурата и хората, които поставят такива хора на властови позиции.“

Кокеза не е отговорил на въпросите на журналистите до момента. Сръбската прокуратура съобщава, че той не е бил разследван по случая, но отказва повече коментари. Футболният съюз на Сърбия и медийният екип на президента Александър Вучич също не са отговорили на запитванията.

Бербатов осъди остро нападението над екип на bTV на дербито (ВИДЕО)

полиция димитър бербатов насилие прокуратура оставка организирана престъпност неманя видич милано цървена звезда заплахи евро 2020 тракер Александър Вучич сплашване

Последвайте ни в:

Още новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата