bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Бербатов осъди остро нападението над екип на bTV на дербито (ВИДЕО)

Това е признак на слабост, заяви бившият футболист

Бившият футболист, а в момента съветник на служебния министър-председател Андрей Гюров по въпросите на спорта Димитър Бербатов, осъди остро нападението над екип на bTV по време на футболното дерби между ЦСКА и Левски вчера, 13 април.

Репортерът Калоян Кюркчиев бе ритан и блъскан, докато се опитва да стигне до позициите за медиите, а пътят му минаваше през стълбите блок 26 в сектор "А" на националния стадион "Васил Левски". 

В сектора бяха настанени привърженици на ЦСКА. 

Позицията

Бербатов коментира скандалната случка след срещата си с председателите на спортните федерации у нас.

"Абсолютно недопустимо е! Достигането до физическа саморазправа е знак за слабост, когато се чувстваш безпомощен и не знаеш какво да предприемеш. Посегателството срещу ваш колега, а и всеки човек трябва да бъде категорично осъждано, порицавано и сочено с пръст. Подобни действия не бива да се случват. Лесно е да ги оправдаем с високите емоции преди дербито, но това не е правилно", категорично заяви Бербатов. 

Той е бивш футболист на "червените". Бербатов бе част от ЦСКА в периода 1998-2001 г., като спечели Купата на България. 

И от клуба

Часове след случилото се от ЦСКА също излязоха с позиция срещу агресията, на която стана жертва екипът на bTV. 

"Клубът ни категорично осъжда всяка форма на агресия спрямо служебни лица, журналисти или обикновени фенове по време на футболните двубои и не толерира насилието по трибуните.

В готовност сме да окажем и пълно съдействие на органите на реда за изясняване на всички обстоятелства около въпросния инцидент при необходимост.", написаха от ЦСКА.

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV