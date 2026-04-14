Бербатов осъди остро нападението над екип на bTV на дербито (ВИДЕО)

Бившият футболист, а в момента съветник на служебния министър-председател Андрей Гюров по въпросите на спорта Димитър Бербатов, осъди остро нападението над екип на bTV по време на футболното дерби между ЦСКА и Левски вчера, 13 април.

Репортерът Калоян Кюркчиев бе ритан и блъскан, докато се опитва да стигне до позициите за медиите, а пътят му минаваше през стълбите блок 26 в сектор "А" на националния стадион "Васил Левски".

В сектора бяха настанени привърженици на ЦСКА.

Позицията

Бербатов коментира скандалната случка след срещата си с председателите на спортните федерации у нас.

"Абсолютно недопустимо е! Достигането до физическа саморазправа е знак за слабост, когато се чувстваш безпомощен и не знаеш какво да предприемеш. Посегателството срещу ваш колега, а и всеки човек трябва да бъде категорично осъждано, порицавано и сочено с пръст. Подобни действия не бива да се случват. Лесно е да ги оправдаем с високите емоции преди дербито, но това не е правилно", категорично заяви Бербатов.

Той е бивш футболист на "червените". Бербатов бе част от ЦСКА в периода 1998-2001 г., като спечели Купата на България.

И от клуба

Часове след случилото се от ЦСКА също излязоха с позиция срещу агресията, на която стана жертва екипът на bTV.

"Клубът ни категорично осъжда всяка форма на агресия спрямо служебни лица, журналисти или обикновени фенове по време на футболните двубои и не толерира насилието по трибуните.

В готовност сме да окажем и пълно съдействие на органите на реда за изясняване на всички обстоятелства около въпросния инцидент при необходимост.", написаха от ЦСКА.