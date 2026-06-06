Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Швайнщайгер и българката Силва отново заедно (СНИМКИ) Кадрите предизвикаха истински фурор

Нови папарашки снимки разтърсиха светските среди и сложиха край на слуховете за раздяла между Бастиан Швайнщайгер и българката Силва Капитанова.

Двамата бяха заснети по време на романтична разходка на Майорка, а кадрите предизвикаха истински фурор.

На снимките бившият германски футболен ас изглежда напълно отдаден на своята любима. Двамата не крият близостта си и демонстрират чувства пред погледите на случайни минувачи. В един от най-коментираните моменти те са уловени в нежна прегръдка, последвана от целувка, която мигновено се превърна в тема №1 за светските медии.

След романтичната сцена двойката се отправя към луксозния автомобил на Швайни и напуска мястото заедно, оставяйки след себе си още въпроси и нова вълна от спекулации.

Кадрите идват само седмици след публикации, според които отношенията между двамата са били пред разпад. Последните снимки обаче рисуват съвсем различна картина – такава на двойка, която изглежда по-близка от всякога.

Интересът към личния живот на Швайнщайгер остава огромен, особено след края на брака му с тенис звездата Ана Иванович. Именно затова всяка нова поява на световния шампион неизменно привлича вниманието на фенове и медии по целия свят.