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bTV Спорт екип

Швайнщайгер и българката Силва отново заедно (СНИМКИ)

Кадрите предизвикаха истински фурор

Швайнщайгер и българката Силва отново заедно (СНИМКИ)
 

Нови папарашки снимки разтърсиха светските среди и сложиха край на слуховете за раздяла между Бастиан Швайнщайгер и българката Силва Капитанова.

Двамата бяха заснети по време на романтична разходка на Майорка, а кадрите предизвикаха истински фурор.

На снимките бившият германски футболен ас изглежда напълно отдаден на своята любима. Двамата не крият близостта си и демонстрират чувства пред погледите на случайни минувачи. В един от най-коментираните моменти те са уловени в нежна прегръдка, последвана от целувка, която мигновено се превърна в тема №1 за светските медии.

Ана Иванович призна всичко за Швайнщайгер

След романтичната сцена двойката се отправя към луксозния автомобил на Швайни и напуска мястото заедно, оставяйки след себе си още въпроси и нова вълна от спекулации.

Кадрите идват само седмици след публикации, според които отношенията между двамата са били пред разпад. Последните снимки обаче рисуват съвсем различна картина – такава на двойка, която изглежда по-близка от всякога.

Интересът към личния живот на Швайнщайгер остава огромен, особено след края на брака му с тенис звездата Ана Иванович. Именно затова всяка нова поява на световния шампион неизменно привлича вниманието на фенове и медии по целия свят.

Вижте къде Бастиан Швайнщайгер е изневерявал на Ана с българката Силва (СНИМКA)
 
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