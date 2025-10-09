Швайнщайгер в сълзи!

Дортмунд, късна вечер, прожектори, аплодисменти... и едно неочаквано разтърсващо признание без думи. Бастиан Швайнщайгер беше тържествено приет в Залата на славата на германския футбол. Но легендата, капитанът, човекът от стомана на германския футбол – рухна.

Bastian Schweinsteiger: Tränenreicher Moment von Bastian Schweinsteiger sorgt für Gänsehaut

Für Bastian Schweinsteiger wird dieser Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis. Zwischen Ehrungen, berührenden Worten und purer Rührung fließen die Tränen – ein M… https://t.co/eMp9ICqiL8 pic.twitter.com/KIiOjIHmTP — CPDemo (@CPDemo123) October 7, 2025

Не на терена, а пред очите на стотици гости, точно до жената, с която медиите от години го свързват в сенчести шепоти – чаровната Естер Седлачек.

„Личност, с която се гордее целият ни футбол“

Сълзите му потекоха точно в мига, когато на екрана се появи видео от стария му приятел Филип Лам. „Личност, с която се гордее целият ни футбол“, каза Лам. Но думите му явно отключиха нещо повече от носталгия. Камерите уловиха онзи миг, в който Швайни изтри сълзите си – а Естер, със загадъчна усмивка, го погледна така, че залата замлъкна.

Иронията? Само преди няколко години именно тя беше в центъра на слуховете за „малката буря“ в брака му с тенис звездата Ана Иванович. Днес обаче Седлачек сияеше – бременна, уверена и спокойна, докато до нея стоеше мъжът, който някога караше Европа да настръхва с всеки пас.

Bastian #Schweinsteiger zu Tränen gerührt bei seiner Aufnahme in die #HallOfFame des deutschen Fußball: „Es ist etwas ganz Besonderes, hier aufgenommen zu werden. Das bedeutet mir viel.“ pic.twitter.com/tyqJaf7NXB — ran (@ransport) October 6, 2025

„Това не бяха просто сълзи – това беше изповед без думи“, коментираха германските таблоиди. И целият свят гледаше – не към наградата, а към тях двамата.

