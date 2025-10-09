bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Швайнщайгер в сълзи!

Фатална водеща и една нощ, която Германия няма да забрави!

Швайнщайгер в сълзи!

Дортмунд, късна вечер, прожектори, аплодисменти... и едно неочаквано разтърсващо признание без думи. Бастиан Швайнщайгер беше тържествено приет в Залата на славата на германския футбол. Но легендата, капитанът, човекът от стомана на германския футбол – рухна.

Не на терена, а пред очите на стотици гости, точно до жената, с която медиите от години го свързват в сенчести шепоти – чаровната Естер Седлачек.

„Личност, с която се гордее целият ни футбол“

Сълзите му потекоха точно в мига, когато на екрана се появи видео от стария му приятел Филип Лам. „Личност, с която се гордее целият ни футбол“, каза Лам. Но думите му явно отключиха нещо повече от носталгия. Камерите уловиха онзи миг, в който Швайни изтри сълзите си – а Естер, със загадъчна усмивка, го погледна така, че залата замлъкна.

Хубавата Ана: Беше много трудно решение, но е време за нова глава

Иронията? Само преди няколко години именно тя беше в центъра на слуховете за „малката буря“ в брака му с тенис звездата Ана Иванович. Днес обаче Седлачек сияеше – бременна, уверена и спокойна, докато до нея стоеше мъжът, който някога караше Европа да настръхва с всеки пас.

„Това не бяха просто сълзи – това беше изповед без думи“, коментираха германските таблоиди. И целият свят гледаше – не към наградата, а към тях двамата.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Разкриха мрачните тайни на българката, разрушила брака на Хубавата Ана и Швайни
Тагове:

буря камери брак ана иванович изповед бастиан швайнщайгер без думи филип лам сълзи зала на славата любовница таблоиди

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Пред bTV: И вратарят на Италия призна за дузпата от САЩ'94 (ВИДЕО)

Пред bTV: И вратарят на Италия призна за дузпата от САЩ'94 (ВИДЕО)
Масажистът на Насар: Карлос ми е като по-малък брат (ВИДЕО)

Масажистът на Насар: Карлос ми е като по-малък брат (ВИДЕО)
Пак пратиха в изгнание Конър Макгрегър

Пак пратиха в изгнание Конър Макгрегър
България срещу Турция - вековно съперничество и гол за историята

България срещу Турция - вековно съперничество и гол за историята

Последни новини

„Ти си покрит с гел, а аз съм в окопите“

„Ти си покрит с гел, а аз съм в окопите“
На 17 – шампион. На 18 – рекордьор. Днес – символ на България! (ВИДЕО)

На 17 – шампион. На 18 – рекордьор. Днес – символ на България! (ВИДЕО)
Турция загуби титуляр, сменя го герой от Лига Европа (ВИДЕО)

Турция загуби титуляр, сменя го герой от Лига Европа (ВИДЕО)
Макаби изненада Апоел в София (ВИДЕО)

Макаби изненада Апоел в София (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV