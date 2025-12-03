Българката, която разби перфектното семейство на футболната легенда

Българка се оказа в центъра на един от най-големите светски и спортни скандали в Германия през последните години, след като стана ясно, че именно тя е причината за раздялата между бившата сръбска тенис звезда и световна 1 Ана Иванович и легендата на германския футбол Бастиан Швайнщайгер.

Според информация, публикувана от авторитетното издание Билд, Иванович официално е подала молба за развод в районния съд в Мюнхен, слагайки край на 9-годишен брак, смятан от мнозина за пример за хармония и взаимна подкрепа.

Силва Капитанова

В основата на драмата стои извънбрачната връзка на Швайнщайгер с българката Силва Капитанова жена, която, по неофициална информация, работела в сферата на връзките с обществеността и често присъствала на различни събития в цяла Европа.





Аферата между двамата започнала през 2024 г., като успели да я пазят в тайна повече от година. Според източници, близки до семейството, подозренията на Иванович се засилили след 2023 г., когато се родило третото дете момченце, дошло на бял свят само месеци преди слуховете около Капитанова да започнат да набират сила.

Наранена

Допълнително напрежение е причинил и разговор между Ана и Швайни, при който Швайнщайгер признал, че се чувства ограничен и заявил желанието си за повече свобода нещо, което според "Билд" дълбоко наранило бившата тенис звезда, която въпреки всичко била склонна да прости и да спаси семейството. Това решение обаче вече изглеждало невъзможно, след като подробностите за връзката с българката излезли наяве.

Перфектният тандем

Разводът привлича огромно внимание, тъй като двойката беше едно от най-популярните семейства в света на спорта. Ана Иванович, бивша 1 в тениса, и Бастиан Швайнщайгер, световен шампион с Германия от 2014 г. и емблематично име в историята на Байерн Мюнхен, изглеждаха като перфектния тандeм.





Въпросът за родителските права, финансовите взаимоотношения и бъдещите публични прояви на бившата звездна двойка остава отворен, а интересът на медиите и феновете огромен.

