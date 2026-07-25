Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Скандален гаф на живо! „Погребаха“ Донарума часове преди сватбата Пеп Гуардиола, Арлинг Холанд, Паоло Малдини бяха гости на тържеството в Пулия Снимка: Reuters

Една от най-очакваните футболни сватби на годината се превърна в сензация още преди младоженците да си кажат „Да“. Причината обаче не беше звездният списък с гости, а шокиращ телевизионен гаф, който за минути обиколи социалните мрежи.

Капитанът на италианския национален отбор Джанлуиджи Донарума се ожени за дългогодишната си половинка Алесия Елефанте на приказна церемония в Локоротондо, област Пулия. Сред гостите бяха Пеп Гуардиола, Арлинг Холанд, Паоло Малдини, Сандро Тонали и Николо Барела.

Снимка: Reuters

Само часове преди церемонията обаче репортер на Rai News допусна невероятен лапсус по време на живо включване. Вместо да обяви, че предстои сватбата на Донарума, журналистът заяви, че след няколко часа ще се състои... погребението на капитана на Италия и неговата партньорка.

Клипът моментално стана вирусен, а интернет избухна с иронични коментари. „Бракът е гробът на любовта“, „Изказване на годината“, „Поднасям най-искрените си съболезнования“ - това бяха само част от реакциите, които заляха социалните мрежи.

Въпреки грандиозния гаф, празненствата преминаха в празнична атмосфера. Още предната вечер двойката организира впечатляващо тържество на площада във Фазано, а един от най-емоционалните моменти настъпи, когато Донарума посвети на Алесия хита „Più Bella Cosa“ на Ерос Рамацоти под впечатляваща светеща арка с имената им.

Снимка: Reuters

Донарума и Алесия са заедно от 2016 година, когато се запознават в родния си Кастеламаре ди Стабия. Двамата вече имат син - Лео, а през май тази година обявиха годежа си с чувство за хумор, публикувайки снимка с посланието: „Подписан е дългосрочен договор“.